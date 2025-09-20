¥¤¥é¥óÀ©ºÛÄä»ß·ÑÂ³¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤òÈÝ·è¡¡³ËÌäÂê¤á¤°¤ê¡¡¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý
¹ñÏ¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ï19Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³ËÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢À©ºÛ¤ÎÄä»ß¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤òÈÝ·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£À©ºÛ¤¬Éü³è¤¹¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯ÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î3¤«¹ñ¤¬8·î¡¢¹âÇ»½Ì¥¦¥é¥ó¤ÎÀ½Â¤¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥é¥ó¤Ï³Ë¹ç°Õ¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÏ¢À©ºÛ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Î¼êÂ³¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¹ñÏ¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ï19Æü¡¢À©ºÛÄä»ß¤ò°ú¤Â³¤·ÑÂ³¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤ÎºÎ·è¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É9¤«¹ñ¤¬È¿ÂÐ¤·ÈÝ·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¿À®¤Ï¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É4¤«¹ñ¡¢´þ¸¢¤Ï2¤«¹ñ¤Ç¤·¤¿¡£³°¸òÅª²ò·è¤òÌÏº÷¤¹¤ëÆ°¤¤ÏÂ³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿³µÄ´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ëº£·î²¼½Ü¤Ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤¬Éü³è¤¹¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡£