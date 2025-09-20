¡Ú¿Ê²½¤¹¤ë¡Ö¹Í¸Å³Ø¡×¶Ã¤¤Î¸½¾ì¡Ûµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ÇÈ¯·¡À¸Êª¤¬¤Ê¤Ë¤ò¿©¤Ù¡¢¤¤¤Ä»à¤ó¤À¤Î¤«¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¡¡¹Í¸Å³Ø¼Ô¤Ê¤éÃ¯¤·¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Â¾¿Í¤Ë¿¦¶È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡»ä¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤êÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºâÊõÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ÊÜ¡Ê¤à¤Á¡Ë¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¤ê¡¢·ý½Æ¤ä¥Ê¥¤¥Õ¤ò°®¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¤Í¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤ê¤ÈÈÝÄê¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÏÌ£¤Ç¡¢²¿Æü¤â¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²¿Ç¯¤âÆ±¤¸°äÀ×¤ò¾¯¤·¤º¤Ä·¡¤ë¤À¤±¤Ç¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤¹¤è¤¦¤ÊÈ¯¸«¤Ï5Ç¯¤ä10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁê¼ê¤Î´üÂÔ¤ò¤½¤°¤è¤¦¤ËÏÃ¤ò¤º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë³¤³°¤Ç¸ÅÂåÊ¸ÌÀ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¸¦µæ¼Ô¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢È¯·¡¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¤¬Î©¤Á²ó¤ëµðÂç¤Ê·úÊª¡Ê¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡Ë¤äÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¦µæ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢´í¤¦¤¯Ì¿¤òÍî¤È¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êº×ã«¤äµ·Îé¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ç¥£¤¬Î¬Ã¥¼Ô¤«¤éÃ¥¤¤ÊÖ¤·¡¢¤â¤È¤â¤È½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê°Ò¿®ºâ¤äÉûÁòÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹Í¸Å³Ø¼Ô¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ë¸¦µæÊýË¡¤ÏÈ¯·¡¤Ç¤¢¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ë°äÀ×¤ÎÊ¬ÉÛ¤òÆ§ºº¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢ÃÏÉ½ÌÌ¤Ë¤¢¤ë°äÊª¤òºÎ½¸¤¹¤ë°ìÈÌÄ´ºº¤äÃÏ·ÁÂ¬ÎÌ¤â¹Í¸Å³Ø¤Ç¤Ï¤è¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈ¯·¡¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¡¢È¯·¡¤Ï¡¢18À¤µªËö¤ËÃÏ¼Á³Ø¼Ô¤¬Äó¾§¤·¤¿ÁØ°Ì³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÁØ°Ì³Ø¤Ç¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦ÃÏÁØ¤Î²¼Êý¤Û¤É¾åÊý¤è¤ê¤â¸Å¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹Í¸Å³Ø¤ÎÈ¯·¡¤Ç¤â¾åÁØ¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÇí¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡³ÆÁØ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë°äÊª¤ä°ä¹½¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢²¼ÁØ¤Î°äÊª¤ä°ä¹½¤Ï¾åÊý¤Î°äÊª¤ä°ä¹½¤è¤ê¤â¸Å¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¸Å¤¤»þ´ü¤«¤é¿·¤·¤¤»þ´ü¤ËÊÂ¤Ù¤ÆÊÑ²½¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ê·úÊª¤ä´äÈ×¤ÎÊø¤ì¤ÇÁØ°Ì¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
¡¡Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ò²è´ü¤È¤·¤Æ»ÃÄêÅª¤ÊÀþ°ú¤¤ò¤·¤Æ»þÂå¶èÊ¬¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ì¤òÊÔÇ¯¤Î³ÎÎ©¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡20À¤µª¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢Êü¼ÍÀÃºÁÇÇ¯ÂåÂ¬ÄêË¡¤¬³«È¯¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þ´ü¤ËÀäÂÐÇ¯Âå¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ°ì¤Ä¤ÎÊ¸ÌÀÆâÉô¤ÎÃÏ°è´Ö¤ÎÈæ³Ó¤ä±Æ¶Á´Ø·¸¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤¿Ê¸ÌÀ´Ö¤ÎÈæ³Ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ç°¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Êü¼ÍÀÃºÁÇÇ¯ÂåÂ¬ÄêË¡¤È¤Ï¡¢À¸Êª¤ÎÂÎÆâ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Âçµ¤Ãæ¤ÎÊü¼ÍÀÃºÁÇ14C¤¬¡¢»à¸å¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¸¶Íý¤ò±þÍÑ¤·¤¿Ç¯ÂåÂ¬ÄêÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡14C¤Ï5730Ç¯¤Û¤É¤ÇÈ¾Ê¬¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢È¯·¡¤Ç½ÐÅÚ¤·¤¿Íµ¡Êª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë14C¤ÎÎÌ¤òÂ¬Äê¤¹¤ì¤Ð¡¢»à¸å²¿Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¤Ãæ¤Î14C¤ÎÎÌ¤Ï²áµî¤Ë°ìÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Ç¯ÂåÃÍ¤ò³ÓÀµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ç¯ÂåÂ¬Äê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÄ´ºº¤ä°äÀ×¤Î¼ÂÂ¬¤Ë¤Ï±ÒÀ±¼Ì¿¿¤ä¥É¥í¡¼¥ó»£±Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹Ò¶õ¥ì¡¼¥¶¡¼Â¬ÎÌ¤Ê¤É¤Î¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢È¯·¡¤Ç¤â»öÁ°¤ËÃÏ²¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÃµ¤ëÃÏÃæ¥ì¡¼¥À¡¼Ãµºº¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹Í¸Å³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ï¤á¤¶¤Þ¤·¤¤Àª¤¤¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½ÐÅÚ¤¹¤ë¿Í¹©°äÊª¤ä¼«Á³°äÊª¤ÎÊ¬ÀÏµ»½Ñ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢·Ö¸÷XÀþ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÀÐ´ï¤Î¸¶ºàÎÁ¤Î»ºÃÏ¤òÆ±Äê¤·¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö¤äÆ°Êª¤Î¹ü¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÃê½Ð¤·¡¢ÃºÁÇ¤äÃâÁÇ¤ÎÆ±°ÌÂÎÈæ¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÀ¸¤Êª¤¬À¸Á°¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿©Êª¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ÀÁÇ¤ä¥¹¥È¥í¥ó¥Á¥¦¥à¤ÎÆ±°ÌÂÎÈæ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤äÆ°Êª¤¬ºÇ½é¤«¤é¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤Û¤«¤Î¾ì½ê¤«¤é°ÜÆ°¤·¤ÆÍè¤¿¤Î¤«¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ÜÆ°¸µ¤Î¾ì½ê¤¹¤é¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËDNAÊ¬ÀÏ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¡û¡ûÊ¸²½¡Ê»þÂå¡Ë¤Î¿Í¡¹¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÃê¾ÝÅª¤ÊÉ½¸½¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Í¸Å³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä»à¼Ô¸Ä¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ÎÉü¸µ¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤ëÀª¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢È¯·¡¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¿Í´Ö¤ÎÃÏÆ»¤Ê¼êºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¤Ë»ý¤ÄÆ»¶ñ¤Î°ã¤¤¤³¤½¤¢¤ì¡¢Ã°Ç°¤Ë°ìÁØ¤º¤ÄÇí¤®¡¢°äÊª¤ò½¸¤á¤Æ¤ÏÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¾å¤«¤é·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð°Û¤Ê¤ëÅÚ¤¬Æ±¤¸¿¼¤µ¤Ç¸½¤ì¤ë¡£¤É¤Á¤é¤ÎÅÚ¤¬¸å¤ÇÂÏÀÑ¤·¤¿¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â°Æ³°Æñ¤·¤¤¡£
¡¡·úÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÀÐÎó¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÌÌ¡Ê³°´Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ°Á³¤ÈÂ·¤¨¤¿Â¦¡Ë¤ò´Ñ»¡¤·¡¢³°ÌÌ¤·¤«Â·¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÚÎ±¤á¤ÎÍÊÊÉ¤Ê¤Î¤«¡¢³°ÌÌ¤ÈÆâÌÌ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀÐ¤ÎÌÌ¤òÂ·¤¨¤¿Éô²°ÊÉ¤Ê¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼¡¤Ë·¡¤ë¤Ù¤ÅÚÁØ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤À¤«¤éÈ¯·¡ºî¶È¤Ï¡¢ÂÎÎÏºî¶È¤È¸À¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÆ¬¤òÆ°¤«¤·¡¢ÏÀÍýÅªÇ½ÎÏ¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤ëºî¶È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÈÈºáÁÜºº¤ò¹Ô¤¦·Ù»¡´±¤ä¡¢ºá¤ò¤µ¤Ð¤¯ºÛÈ½´±¤Î¤è¤¦¤Ë¾Úµò¤òÊÂ¤Ù¤Æ¹çÍýÅª¤Ê²òÅú¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÈ¯·¡ºî¶È¤Ç½¸¤á¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢¹Í¸Å³Ø¼Ô¤Ï°äÀ×¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ò¹Í¤¨¡¢½ÐÅÚ°äÊª¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤òÉü¸µ¤·¤¿¤ê¡¢Â¾ÃÏ°è¤È¤Î¸òÎ®´Ø·¸¤ò¹Í»¡¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Àð¾õÃÏ¤äÈÅÍô¸¶¤ËÀÜ¤·¤¿°äÀ×¤Ê¤é¤ÐÇÀ¹Ì³èÆ°¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¸«À²¤é¤·¤Î¤è¤¤Î©ÃÏ¤Ê¤é¤Ð¾ëºÉ¤Î¤è¤¦¤ÊËÉ¸æµ¡Ç½¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¶âÂ°´ï¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀºÏ£ÍÑ¤ÎÍÒ¤ä²Ã¹©ÍÑ¶ñ¡¢¸¶ºàÎÁ¤¬½ÐÅÚ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¶âÂ°À½ºîÔ®¡Ê¤¢¤È¡Ë¤ÈÆ±Äê¤¹¤ë¡£¹õÍËÀÐ¤¬½ÐÅÚ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢·Ö¸÷XÀþ¤Ç¤É¤³¤Î¹Û»³¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤«¤òÀÏ½Ð¤·¡¢¸ò°×¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ°ä¹½¤ä½ÐÅÚÉÊ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢°ì¤Ä¤Î°äÀ×¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¡¢»þÂå¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¹Í¸Å³Ø¼Ô¤Îºî¶È¤Ç¤¢¤ë
¢¨
¡¡°Ê¾å¡¢¾®²Ø»ÒÀîÊâ»á¡¦´ØÍºÆó»á¤Î¿·´©¡Ø¹Í¸Å³Ø¤ÎóÕÌÀ¡¡ºÇ¿·¸¦µæ¤Ç²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿ÍÎà»Ë¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤ò¤â¤È¤ËºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡ØËüÊª¤ÎóÕÌÀ¡Ù¤ò¼´¤Ë¡¢¿ÍÎà»Ë¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ø¹Í¸Å³Ø¤ÎóÕÌÀ¡Ù¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é