¡Ö¤³¤ì¤¾£´ÈÖ¡¦²¬ËÜ¡×¤Î£²È¯¡ÄÍî¤Á¤ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡¦Ä¾Á°¶õ¿¶¤ê¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ë
¡¡µð¿Í£µ¡Ý£´¹Åç¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£±£¹Æü¡Ë¡½¡½µð¿Í¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦»Í²ó¡¢²¬ËÜ¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¥½¥í¡¢»³ºê¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÏµåÃÄ¿·µÏ¿¤Î£´£³¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£¹Åç¤Ï£³Ï¢ÇÔ¡£
°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¶Ã¤¤ÇÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¹Åç¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤Î´é¤¬¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤À¡££±¤«·î¶á¤¯ËÜÎÝÂÇ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤Î²¬ËÜ¤¬¡¢¤³¤ì¤¾£´ÈÖ¤È¸À¤¨¤ëÆ¯¤¤Ç¡¢ÎôÀª¤À¤Ã¤¿»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦Æó²ó¡¢³°¤ËÍî¤Á¤ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£ÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¡¢º¸¼ê°ìËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂÇµå¤Ïº¸ÍãÀÊÃæÃÊ¤Ø¡£¡Ö¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÂçÀ¥ÎÉ¡£°ìÊý¡¢²¬ËÜ¤Î¼ê¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê´¶¿¨¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¡Êµå¤òÂª¤¨¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤Ç¡Ë¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£»Í²ó¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Ë¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ë±¿¤ó¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡º¸Éªð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¤ÎÂ»½ý¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤À¤Ã¤¿£··îÃæ½Ü¡¢²¬ËÜ¤¬ÈÖµ¼Ô¤¿¤Á¤ËµÕÅ¾Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ò¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ëºå¿À¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¾ðÀª¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢²¬ËÜ¤Ï¿¿´é¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¡ËÁ´Éô¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¤¤¤Ä¤â²º¤ä¤«¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Ë¤âµ¤¤µ¤¯¤ËÀÜ¤¹¤ë²¬ËÜ¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´ÖÃæ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¹âÂ´¿·¿Í¤ÎÀÐÅÄ½¼¤Ï¡¢¤½¤Î½ÀÏÂ¤ÊÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¬µÙ·ÆÃæ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ê²¬ËÜ¡ËÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤°¼¡¡Ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë°Ü¤ë¡Ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢ÌÛ¡¹¤È¤¹¤´¤¯¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¼çË¤¤ÏÁ°¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢Ãæ»³¤é²ê¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤¿¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼êËÜ¤ò¼¨¤¹Âç¹õÃì¤Î£²È¯¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊºâÄÅæÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¡Ê²¬ËÜ¤Ï£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Ç¡Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¾¡¤Æ¤¿¡£¡Ê»³ºê¤Ï¡Ë¤â¤È¤â¤ÈÂÇ·â¤ÏÈóËÞ¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×