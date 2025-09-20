¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡¢Ä¶¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ÇÈþµÓÁ´³«¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö½÷¿ÀÍÍ¹ßÎ×¡×¡Ö¥º¥ë¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×
½÷Í¥¤Î¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡Ê37¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖVivienne Westwood¡¡ÀÄ»³Å¹¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë°ìÂ¤ªÀè¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖVivienne Westwood¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤Î°ã¤¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢È±¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»Ñ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢Ä¶¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÈþµÓ¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¡¼¤â¤¦²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡×¡Ö½÷¿ÀÍÍ¹ßÎ×¡×¡Ö¥º¥ë¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È°ã¤¯¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£