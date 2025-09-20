¡ÚÁíºÛÁª¡Û¾®Àô¿Ê¼¡Ïºà±£¤·á¤¬¾¡Íø¤Ø¤ÎºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤«¡¡È¯Â¼°¤Ç°ÛÎã¤ÎàÆ¬»£¤êá¤Ê¤·
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬£²£°Æü¸áÁ°¤Ë²ñ¸«¡£¤³¤ì¤Ç¸õÊä¼Ô£µ¿Í¤Î¸øÌó¤¬½Ð¤½¤í¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£ËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¾®Àô»á¤À¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÁíºÛÁª¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡£±£¹Æü¤Ë¾®ÀôÁªÂÐ¤ÎÈ¯Â¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿²ÏÌîÂÀÏºÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÃ´ÅöÁê¤äÌÚ¸¶À¿ÆóÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤é¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£½ªÎ»¸å¡¢ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¬º£¤Î¾õ¶·¤Ë¶¯¤¤´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿È¤òÅÒ¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë»ä¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡È¯Â¼°¤¬³«¤«¤ì¤¿¥Ó¥ëÁ°¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬ÂÔµ¡¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤ÏÆ¬»£¤ê¤È¤¤¤Ã¤Æ²ñ¹ç¤ÎËÁÆ¬ÉôÊ¬¤À¤±»£±Æµö²Ä¤¬²¼¤ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëµ¼Ô¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÆ¬»£¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È²ÃÆ£»á¤Ë¼ÁÌä¡£²ÃÆ£»á¤Ï¡Ö¤È¤¤¤¦¤«ÁªÂÐ¤È¤·¤Æº£Æü¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃæ¡ÊÆâÉô¸þ¤±¡Ë¤Î²ñµÄ¡£ÌÀÆü¡¢µ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÆüÄø¾å¡¢ËÜÅö¤Ïº£Æü¡Ê²ñ¸«¤â´Þ¤á¤Æ¡ËÁ´Éô¤ä¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤íÅÔ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÀÆü²ñ¸«¤È¡£ÌÀÆü¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¤½¤í¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¤³¤ÎÆüÄøÄ´À°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÈ¯Â¼°¤ÎÆüÄø¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¾®Àô»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¥Ü¥í¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¾®Àô»á¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎºîÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë£±£³Æü¤Ë¾®Àô»á¤¬ÃÏ¸µ¡¦²£¿Ü²ì¤Î»Ù±ç¼Ô¤È²ñ¹ç¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦»þ¤â¾®Àô»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÆüÄø¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊóÆ»¿Ø¤Ï²ñ¹ç¤Î¤¢¤Ã¤¿·úÊª¤ÎÁ°¤Ë½¸¹ç¡£¤·¤«¤·¡¢¾®Àô»á¼«¿È¤¬ÊóÆ»ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÊÑ²½¤ÎÃû¤·¤â¤¢¤ë¡£È¯Â¼°¸å¡¢¥Ó¥ë¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¾®Àô»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¼èºà¤ò²÷Âú¡£¡ÖºòÇ¯¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òËº¤ì¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤È´¤¤¤Æ¡¢¾¡¤ÁÈ´¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò³§¤È°ìÂÎ²½¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÁªÂÐ¤ò¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¾®Àô»á¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£