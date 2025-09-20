¡Ö±ØÅÌÊâ10Ê¬¡×¤ò¤¿¤Ã¤¿3Ê¬¤ÇÊâ¤¯ÃË¡¡ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¶¥Êâ¤ÎÄ¶¿Í¡¦»³À¾ÍøÏÂ¤ÏµþÂçÂ´29ºÐ¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
»³À¾ÍøÏÂ¤¬2·î¤Ë1»þ´Ö16Ê¬10ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤ÎÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ¤Ï20Æü¡¢¸áÁ°9»þ55Ê¬¤Ë¹æË¤¤¬ÌÄ¤ë¡£19¡¢22Ç¯¤ËÆ±¼ïÌÜ¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿»³À¾ÍøÏÂ¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤Ï¡¢2·î¤ËÀ¤³¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£3ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦29ºÐ¤Î¶Ã°Û¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇÂ®¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡19Ç¯¥É¡¼¥Ï¡¢22Ç¯¥ª¥ì¥´¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿»³À¾¡£µþÂç¹©³ØÉôÂ´¤Î29ºÐ¤Ïº£Ç¯2·î¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢20¥¥í¶¥Êâ¤Ç1»þ´Ö16Ê¬10ÉÃ¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é·Ú²÷¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È13¥¥íÉÕ¶á¤«¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ÎëÌÚÍº²ð¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µÏ¿¤ò26ÉÃ¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡»³À¾¤ÎµÏ¿¤Ï1¥¥í3Ê¬48ÉÃ5¤Î¥Ú¡¼¥¹¡£1¥¥í3Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤¹¤ëÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óÎô¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÀ¸³è¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÉÔÆ°»º¾ðÊó¤ÎÅÌÊâ½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢1Ê¬¡á80¥á¡¼¥È¥ë¡£ÅÌÊâ10Ê¬¤Ï800¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡£±ØÅÌÊâ10Ê¬¤ÎÊª·ï¤«¤é»³À¾¤¬Êâ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤Ê¤ó¤È3Ê¬2ÉÃ¤ÇÅþÃå¡£°ìÈÌ¿Í¤è¤êÌó7Ê¬¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²È¤ò½Ð¤ëÁ°¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤â°û¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡»³À¾¤Ï21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤âÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÏÆüËÜÁª¼ê¸¢¼º³Ê¤Î°Ì´¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Êâ·¿¤¬Íð¤ì¤Æ¼º³Ê¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢²÷µÏ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ê¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ½é¡£¶¯¤µ¤ÈÂ®¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿29ºÐ¤¬¡¢É½¾´Âæ¤Î¿¿¤óÃæ¤ØÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
