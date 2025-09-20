ÂçÁêËÐµÒÀÊ¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌÜÎ©¤Ä¡×¡¡¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤¿ÇöÃå¥â¥Ç¥ë¤ÎÀµÂÎ¡Öº£Æü¤Ï½ë¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê
¡¡Ç®Àï¤¬Â³¤¯ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡ÊÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡£5ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿18Æü¡¢Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿Î¯ÀÊ¤Î½÷À¥â¥Ç¥ë¤Ë»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö¤¹¤ó¤²¤¨Èþ¿Í¡ª¡×¡ÖÈþ½÷È¯¸«¡×¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÎµÅÅ¡ÊÅìÁ°Æ¬17ËçÌÜ¡Ë¤ÈÄ«¹ÈÎ¶¡ÊÀ¾Á°Æ¬14ËçÌÜ¡Ë¤Î¼èÁÈ¤Ç¡ÖABEMA¡×¤ÎÃæ·Ñ¥«¥á¥é¤¬¶öÁ³È´¤¤¤¿À¾¤ÎÎ¯ÀÊ¡£ºÇÁ°Îó¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²«¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÅ»¤¤¡¢¸ª½Ð¤·¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯½÷À¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¶·¤ÎÀ¶ÌîÌÐ¼ù¥¢¥Ê¤Ï¡Öº£Æü¤Ï½ë¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Æü¤ÏÇöÃå¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷À¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢K-1¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡ÖK-1 GIRLS¡×¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢»¨»ï¡Önuts¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÇÈËÌ¤«¤Û¡£±ð¤ä¤«¤Ê´ÑÀï»Ñ¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¡¢ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤«¤Ê¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌÜÎ©¤Ä¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×V6¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿»°Âð·ò¤¬´ÑÀï¤¹¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÚÉ¶³°¤Î¸÷·Ê¤âÅÙ¡¹Æø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë