µÕÅ¾£Ö¤ØÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤¡¢£±£°Ï¢¾¡¤·¤«¡ÖÆ»¤¬¤Ê¤¤¡×º£µ¨½é¤ÎÃæ£µÆü¤ØµÙÆüÊÖ¾å¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ø¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¡È£±£°Ï¢¾¡Àë¸À¡É¤Ë¸Æ±þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£±£¸Æü¡¢¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¡¢¥²¡¼¥àº¹¤òº£µ¨ºÇÂç¤Î£´¡¦£µ¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¦£±£°¡Ê»î¹ç¡Ë¡£Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢£±£°¾¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁ´¾¡Àë¸À¤·¤¿»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤½¤ì¤·¤«Æ»¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏµÙÆüÊÖ¾å¤Ç¥¨¥¹¥³¥ó¤ÎÅê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¡££±£·Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤ÇÂÇµå¤¬Ä¾·â¤·¤¿º¸Â¹Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¡×¤È·Ú½ý¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¼¡Àï¤Ïº£µ¨½é¤ÎÃæ£µÆü¤Ç£²£³Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£³£°Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë²ó¤ë¸«¹þ¤ß¡£¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤â´Þ¤á¡ÊÎý½¬¤Ë¡ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼«¿È½é¤Î£±£µ¾¡¤òÁÀ¤¦¥¨¡¼¥¹¤¬´ñÀ×¤ÎµÕÅ¾£Ö¤òÀèÆ³¤¹¤ë¡£¡ÊÀî¾å¡¡À²µ±¡Ë