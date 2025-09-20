¸µ¶õ¼êÆüËÜÂåÉ½¡¡ÃæÌîÂçµ±¡Ö£Ë¡¼£±¤ÇÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¡¢½çÄ´¤Ë¥«¥é¥Æ¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¸µ¶õ¼êÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæÌîÂçµ±¡Ê¤Ò¤í¤¡¢£²£¶¡Ë¡á£Ô£Á£Ä¡á¤Ï¡¢ºòÇ¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤È£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¶õ¼ê¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢¥«¥é¥Æ¥³¥ó¥Ð¥Ã¥ÈÅ¾¸þ¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤Î³ÊÆ®µ»¥ê¡¼¥°¡£ÂÇ·â¤äÅê¤²µ»¤ÇÀï¤¦¶¥µ»¤À¡£¡Ö¸ÞÎØ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥«¥é¥Æ¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¤ò¸«¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈºòÇ¯¸Â¤ê¤ÇÆ¹Ãå¤ÏÃ¦¤¤¤À¡£À£»ß¤á¥ë¡¼¥ë¤ÎÅÁÅýÇÉ¶õ¼ê¤ò¼çÀï¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¡¢¥¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤ë£Ë¡¼£±¤Ç¼ÂÀï¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£²·î¤Ë£Ë¡¼£±¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¡¢£²Àï£²¾¡¡£¡Ö¶õ¼ê¤Îµ÷Î¥¤È°ã¤¦¤·¡¢À£»ß¤á¤«¤éÂÇ·â¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£¥Ñ¥ó¥Á¤¬·Ú¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤âÎý½¬¤òÀÑ¤ß¡¢º£²Æ¤ÏÌó£±¤«·î´Ö¡¢¥¿¥¤¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¡£É¨½³¤ê¤ä¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÀï¤¦¥à¥¨¥¿¥¤¤Î¼óÁêËÐ¤«¤éµ»½Ñ¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡¶áÂç¶õ¼êÉô½Ð¿È¡££±Ç¯»þ¤«¤éÁ´ÆüËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢£´Ç¯»þ¤«¤éÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¡££²£±Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ï¤º¡¢¡È¼¡¤Î¸ÞÎØ¡É¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÃæÌî¤ËÈáÁÔ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö£Ë¡¼£±¤ÇÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¡¢½çÄ´¤Ë¥«¥é¥Æ¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£º£½©¤´¤íÍ½Äê¤¹¤ë¼¡Àï¤Ø¡Ö£Ë£Ï¤ÇÅÝ¤¹¡×¤ÈÆ®»ÖËþ¡¹¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Êâ¤ß¤Ï»ß¤á¤Ê¤¤¡£¡Ê¿¹ÏÆ¡¡ÎÜ¹á¡Ë
¡¡¢¡ÃæÌî¡¡Âçµ±¡Ê¤Ê¤«¤Î¡¦¤Ò¤í¤¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£±£²·î£²£·Æü¡¢Âçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¶ºÐ¡££³ºÐ¤«¤é¶õ¼ê¤ò»Ï¤á¡¢Ï²Â®Ãæ¡¢¹â¤Î¶õ¼êÉô¤ò·Ð¤Æ¡¢¶áÂç¤Ç¤Ï£±Ç¯»þ¤ËÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸¤Ç¸Ä¿Í£³°Ì¡££´Ç¯»þ¤Î£²£°Ç¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¡£Â´¶È¸å¤Ï»°½Å¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ½êÂ°¤·¶¥µ»¤òÂ³¤±¤¿¡£º£Ç¯£²·î¤Ë£Ë¡¼£±¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡££±£·£²¥»¥ó¥Á¡¢£¶£·¥¥í¡£