¼Ö¤Ï¸½¾ì¤ËÊüÃÖ¡Ä¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¥¿¥¯¥·ー¤È¾×ÆÍ¤·±¿Å¾¼ê¤Ë¥±¥¬¤µ¤»Æ¨Áö¤« ÊÛ¸î»Î¤È½ÐÆ¬¤·¤¿37ºÐÃË¤òÂáÊá
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤Ç19Æü¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¥¿¥¯¥·ー¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤ÆÆ¨¤²¤¿¤È¤·¤Æ37ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏËÌ¶è»Ö²ìËÜÄÌ¤Ë½»¤à¼«±Ä¶È¡¦ÂçÅçÄ¾¿ÍÍÆµ¿¼Ô(37)¤Ç¤¹¡£
¡¡19Æü¸áÁ°1»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ËÌ¶èÌø¸¶¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢¥¿¥¯¥·ー¤È¾×ÆÍ¤·¤ÆÃËÀ±¿Å¾¼ê(63)¤Ë¶»¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½¾ì¤Ë¾èÍÑ¼Ö¤òÊüÃÖ¤·¤ÆÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÛ¸î»Î¤È¤È¤â¤Ë·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÅçÍÆµ¿¼Ô¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÎ¿ÍÌ¾µÁ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£