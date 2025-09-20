²Ö²¬»ö·ï¤«¤é80Ç¯¡¡±ó¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀïÁè¤Îµ²±
9·î18Æü¡£²Ö²¬»ö·ï¤Î°äÂ²¤¿¤ÁÌó100¿Í¤¬Ãæ¹ñ¡¦Å·ÄÅ»Ô¤ÎÎõ»ÎÎÍ±à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£²Ö²¬»ö·ï¤È¤Ï½ªÀï´ÖºÝ¤Î1945Ç¯6·î30Æü¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á½©ÅÄ¸©²Ö²¬Ä®¡Ê¸½ Âç´Û»Ô¡Ë¤Ë¶¯À©Ï¢¹Ô¤µ¤ì¡¢¹Û»³¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼ÔÌó1000¿Í¤¬²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤äË½ÎÏ¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤ÆËªµ¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç400¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÎõ»ÎÎÍ±à¡×¤Ë¤¢¤ëÈê¤Ë¤Ï²Ö²¬»ö·ï¤Îµ¾À·¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Ë¶¯À©Ï¢¹Ô¤µ¤ìÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿6830¿Í¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö·ï¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êÆüËÜ¤Î»Ù±ç¼Ô¤äÅ·ÄÅ»Ô¤Î´´Éô¤â½ÐÀÊ¤·¡¢µ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÁÄÉã¤òË´¤¯¤·¤¿ÎÂ¼ù¾»¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤Ï¡ÖÉü½²¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüÃæÎ¾¹ñÌ±¤¬¤³¤ÎÀïÁè¤¬Î¾¹ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¤ò±Ê±ó¤Ëµ²±¤·Â³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡£ÀïÁè¤Ï»Ä¹ó¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Ë¶ì¤·¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÆüÃæÎ¾¹ñÌ±¤Î±Ê±ó¤ÎÍ§¹¥¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆóÅÙ¤ÈÀïÁè¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Éã¤¬²Ö²¬»ö·ï¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²¦·É¶Õ¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¡£Éã¤ÏÀï¸å¤Ê¤ó¤È¤«µ¢¹ñ¤·¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÎò»Ë¤ò±Ê±ó¤Ëµ²±¤·¡¢Îò»Ë¤òÄ¾»ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼ã¼Ô¤ÏÎò»Ë¤òËº¤ì¤º¡¢Ê¿ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡Ö½ÇÉã¤Ïµ¢¹ñ¤Ç¤¤¿¤À¤±¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¡£µ¢¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¶ì¤·¤ß¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹°äÂ²¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö¹ñ¤ÎÃÑ¤ÎÆü¡×9·î18Æü¤Ë¡Ö°ì½ï¤ËÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿9·î18Æü¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¡£
1931Ç¯9·î18Æü¡¢µìÆüËÜ·³¤ÏÎËÇ«¾ÊßÄÍÛ¡ÊµìÊôÅ·¡Ë¶á¹Ù¤ÎÌø¾ò¸Ð¤ÇÆîËþ½£Å´Æ»¤ÎÀþÏ©¤òÇúÇË¡£¤³¤ì¤òÃæ¹ñÂ¦¤ÎÈÈ¹Ô¤À¤È¤·¤Æ·³»ö¹ÔÆ°¤ò³ÈÂç¡¢Ãæ¹ñÅìËÌÉô¤òÀêÎÎ¤¹¤ë¡ÖËþ½£»öÊÑ¡×¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á9·î18Æü¤Ï¡Ö¹ñ¤ÎÃÑ¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¡×¤È¤¤¤ï¤ì¡¢18Æü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈSNS¤Ë¤Ï¡ÖÎò»Ë¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡×¡Ö¹ñ¤ÎÃÑ¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤¼¤³¤ÎÆü¤Ë¼°Åµ¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤«¡£¼çºÅ¼Ô¤Î°ì¿Í¡¢ÎÓÇìÍÔ¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤Ï¡Ö9·î18Æü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÆü¤Ë°ì½ï¤ËÎò»Ë¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡¢Îò»Ë¤ò¼¡¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅØÎÏ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÀÀ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¼°Åµ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ´Ö¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÎÊóÆ»¤Ï¹Åç¤äÄ¹ºê¤È¤¤¤Ã¤¿Èï³²¤ÎÊóÆ»¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£º¨¤ß¤È¤«ÊóÉü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆóÅÙ¤È¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²áµî¤Î»´·à¡¢ÆóÅÙ¤Èµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë²æ¡¹ÆüÃæÎ¾¹ñÌ±¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤ÏºßÆüÃæ¹ñ¿Í2À¤¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¡ÖËÍ¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤âÂ¹¤âÆüËÜ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤¬À¤À¤ÂåÂå¡¢Í§¹¥¤òÂ³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÅöÁ³¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤âº£¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤òÅ¨»ë¤¹¤ë¡¢·ùÃæ¤ÎÆ°¤¡£À¤ÏÀ¤Î9³ä¤¬Ãæ¹ñ¤¬·ù¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë°Û¾ï¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤âÎÉ¿´¤ÈÀ¿°Õ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãæ¹ñ¤ËÌ²¤ë2000¤Î°ä¹ü¤¬¸ì¤ë¤³¤È
Îõ»ÎÎÍ±à¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖºßÆü½ÞÆñÎõ»ÎÏ«¹©µÇ°´Û¡×¤Ë¤Ï²Ö²¬»ö·ï¤Ê¤É¶¯À©Ï¢¹Ô¤Îµ¾À·¼Ô¤Î°ä¹ü¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤¿Éô²°¤¬¤¢¤ë¡£Àï¸å¡¢ÆüËÜ¤«¤éÌ±´Ö¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ÷´Ô¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î¿ô2314¡£°äÂ²¤¿¤Á¤Ï¤¤¤È¤ª¤·¤½¤¦¤Ë°ä¹ü¤¬Æþ¤Ã¤¿È¢¤ò¤Ê¤Ç¤¿¤ê¡¢¿¼¡¹¤ÈÇÒÎé¤·¤Æ¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿ÁÄÀè¤ò¼Å¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Á½ÁÄÉã¤òË´¤¯¤·¤¿Íû»×»×¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¤³¤ÎÎò»Ë¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Éã¤¬¡¢ÁÄÉã¤¬¡£ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤ÇÌµÇ°¤Î»à¤ò·Þ¤¨¤¿¿ÆÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀïÁè¤Ï±ó¤¤²áµî¤Î¡ÖÎò»Ë¡×¡ÖµÏ¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º£¤Ê¤ªÂ³¤¯¡Ö¸½ºß¡×¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£Àï¸å80Ç¯¡£Å·ÄÅ¤ÎÃÏ¤ÇÀÅ¤«¤ËÌ²¤ë°ä¹ü¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤ªÁÄÀè¤ÎÌµÇ°¤òËº¤ì¤Ê¤¤°äÂ²¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ÏÆüÃæ¤Î´Ö¤ÎÎò»Ë¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
