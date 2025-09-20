Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¢551Ë©Íé¤ò´®Ç½¡Öñ²¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î´¶Æ°¥ä¥Ð¤¤¡×¡¡¡È±£¤ì¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡É¾Ò²ð
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§30¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û ¡Ö551Ë©Íé¡×¤ò´®Ç½¤¹¤ëº´µ×´ÖÂç²ð¡õÆüÂ¼Í¦µª
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£º£²ó¤Ï1Æü¤ËÌó17Ëü¸Ä¤âÇä¤ì¤ëÆÚ¤Þ¤ó¤¬Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö551Ë©Íé¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÈÂçºåÅÚ»º¤ÎÂåÌ¾»ì¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö551Ë©Íé¡×¤Ïº£Ç¯¤ÇÁÏ¶È80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£1945Ç¯10·î¡¢½ªÀï¤«¤é¤ï¤º¤«2¥ö·î¸å¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡Ö551Ë©Íé¡×¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤ÏÂç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿³ÑÀÚ¤ê¤ÎÆÚÆù¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¤Ò¤È¸ý¤«¤¸¤ì¤ÐÆù½Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤Û¤«¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Æù½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡¡Ö551Ë©Íé¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¤³¤í¤«¤é¡Ö551Ë©Íé¡×¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀîÅÄÍµÈþ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÅÚ»º¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²æËý¤Ç¤¤º¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤ÎÆ»Ã¼¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡Ö551Ë©Íé¡×¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾Ð¤¤ÈÓ¡¦À¾ÅÄ¹¬¼£¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö551Ë©Íé¡×¤ÎVTR¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤ëÈëÌ©¤Î¾ì½ê¤«¤é150Ê¬·÷Æâ¤Ë¤·¤«½ÐÅ¹¤·¤Ê¤¤¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¡×¡ÖÌ£¤ò»Ù¤¨¤ë¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¥¹¥´µ»¡ª¡×¡Ö¥µ¥¯¥Ò¥àÀä»¿¡ª¥Þ¥Ë¥¢¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö551Ë©Íé¡×¤ò»î¿©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ò¤È¸ý¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¢¤¦¤Þ¡Á¡ªñ²¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î´¶Æ°¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢ÆüÂ¼¤â¡ÖËÜÅö¤À¡¢¤¦¤Þ¡Á¤¤¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Î2¿Í¤¬·ã¿ä¤·¤¹¤ë¡È±£¤ì¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡É2¼ïÎà¤Î¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¢ºÇ¶¯¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¡Ö551Ë©Íé¡×¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û ¡Ö551Ë©Íé¡×¤ò´®Ç½¤¹¤ëº´µ×´ÖÂç²ð¡õÆüÂ¼Í¦µª
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£º£²ó¤Ï1Æü¤ËÌó17Ëü¸Ä¤âÇä¤ì¤ëÆÚ¤Þ¤ó¤¬Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö551Ë©Íé¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö551Ë©Íé¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¤³¤í¤«¤é¡Ö551Ë©Íé¡×¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀîÅÄÍµÈþ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÅÚ»º¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²æËý¤Ç¤¤º¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤ÎÆ»Ã¼¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡Ö551Ë©Íé¡×¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾Ð¤¤ÈÓ¡¦À¾ÅÄ¹¬¼£¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö551Ë©Íé¡×¤ÎVTR¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤ëÈëÌ©¤Î¾ì½ê¤«¤é150Ê¬·÷Æâ¤Ë¤·¤«½ÐÅ¹¤·¤Ê¤¤¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¡×¡ÖÌ£¤ò»Ù¤¨¤ë¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¥¹¥´µ»¡ª¡×¡Ö¥µ¥¯¥Ò¥àÀä»¿¡ª¥Þ¥Ë¥¢¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö551Ë©Íé¡×¤ò»î¿©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ò¤È¸ý¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¢¤¦¤Þ¡Á¡ªñ²¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î´¶Æ°¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢ÆüÂ¼¤â¡ÖËÜÅö¤À¡¢¤¦¤Þ¡Á¤¤¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Î2¿Í¤¬·ã¿ä¤·¤¹¤ë¡È±£¤ì¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡É2¼ïÎà¤Î¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¢ºÇ¶¯¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¡Ö551Ë©Íé¡×¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¡£