»°ÁÒçýÆà¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌò¼Ô°Ê³°¤Î»Å»ö¤ÎÁªÂò¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÇÁÐ»Ò¡È¥Þ¥Ê¥«¥Ê¡É¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ë»°ÁÒçýÆà¡Ê39¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼èÆÀ¤·¤¿¹ñ²È»ñ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
»°ÁÒçýÆà¡¢4ºÐ¡¦°¦Ì¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥È&¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¤Ò¤Ê¿Í·Á¸ø³«¡Ö¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡ÖÀèÆü¤ÎËÌ¶å½£»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Î¼Ì¿¿¤äµ»ö¤¬À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£µ¹¤·¤±¤ì¤Ð¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¼Ì¿¿¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10Ç¯¶á¤¯Á°¤ËÊÝ°é»Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ÎÆ°µ¡¤ä·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç¤â¾¯¤·¡×¤È¤·¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢Ìò¼Ô°Ê³°¤Î»Å»ö¤ÎÁªÂò¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤éÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£ÇùÁ³¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÝ°é±à¤ÎÀèÀ¸¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬º£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡£
¡¡¡Ö10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥É¥é¥Þ¤ÇÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Â³¤¡¢¤·¤«¤â¤½¤Î»þ´ü¤Ë²ÂÆà¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¡£¤³¤ì¤Ï±¿Ì¿¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢Ìòºî¤ê¤â·ó¤Í¤ÆÊÝ°é»Î»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£²áµîÌä¤Ê¤É¤ò²ò¤¤¤¿¤ê¡¢ÊÝ°é»Î¤ÎÍ§Ã£¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¸½¾ì¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£É®µ»î¸³¤Ï9²ÊÌÜÃæ8²ÊÌÜ¹ç³Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î°ì¤ÄÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢1Ç¯»ý¤Á±Û¤·¤Ë¡£¡ÊÅö»þ¤Ï¹ñ²È»î¸³¤¬Ç¯¤Ë°ì²ó¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡Ë¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÇ¯¤Ë»Ä¤ê¤ÎÉ®µ»î¸³¤È¼Âµ»»î¸³¤ò·Ð¤ÆÊÝ°é»Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»î¸³¤ËÄ©Àï¤·¤¿Åö»þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£¤ÏÌÅ¤Ã»Ò±ù¤Ã»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë°Ê³°¤Ë¤ÏÀ¸¤«¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¡£¤Ç¤â²¿¤«»ä¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¡£ÌÏº÷Ãæ¡£¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤Î¡¢¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£²¿¤«µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤Ò¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
