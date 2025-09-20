¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖCS¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤êÊÖ¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×»Ë¾åºÇÂ®V¤Îºå¿À¤Ï¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤½¤Î°ì¸À¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó19Æü¤Î¡Ønews zero¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øµð¿Í·³´ÆÆÄÆüµ Âè2¾Ï¡Ù¡£½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤È¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤¬Ëè·îÂÐÃÌ¡£ÂÐÃÌ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÏÃÂê¤Ï¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºå¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¹â¶¶¡Ö¤É¤ó¤Ê¿´¶¡©¡×
°¤Éô¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤Î°ì¸À¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¹â¶¶¡ÖÆüÍËÆü¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¡¢1Æü¶õ¤¤¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë²¿¤«¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¡©¡×
°¤Éô¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢¤Þ¤À¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤êÊÖ¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¹â¶¶¡ÖµîÇ¯¤Ï´ÆÆÄ½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¡£Áª¼ê»þÂå¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¤â¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¡©¡×
°¤Éô¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦È¾Ê¬¤Í¡¢²ù¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¸«¤Æ¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤â¤¦ºÇ¶á¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£µ»½Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¼ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢º£Æü¿²¤ÆÌÀÆü¤¤¤¤Ê¤ê¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Þ¤º°ìÀÚ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤È¤Ë¤«¤¯»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦ÀäÂÐ¾¡¤Ä¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡¢µ¤»ý¤Á¤ÇÉé¤±¤ó¤Ê¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æµ»½Ñ¤¬¤³¤¦¤À¤È¤«¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤½¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡×