¥Þ¥Ã¥¯Ž¢¿©¤ÙÈþŽ£"ÀÅªÆó¼¡ÁÏºî"ÁûÆ°¤âÉü³è¤·¤¿Ìõ
¡Ê²èÁü¡§ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Î¡È±Â¿©¡É¤Ë¡Ä¡×¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂçÀ®¸ù¤Î¡Ô¤¤¤Þ¤À¤±·î¸«¿©¤ÙÈþ¡Õ¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¥ã¥é
9·î16Æü¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±·î¸«¿©¤ÙÈþ¡×¤¬SNS¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±·î¸«¿©¤ÙÈþ¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤¬¡¢2024Ç¯10·î¤Î¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±¥À¥Ö¥Á¿©¤ÙÈþ¡×¡¢2025Ç¯3·î¤Î¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Þ¤´¿©¤ÙÈþ¡×¤ËÂ³¤¯¡¢3¿ÍÌÜ¡Ê¡©¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢ºòÇ¯¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±¥À¥Ö¥Á¿©¤ÙÈþ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÀÅª¤ÊÆó¼¡ÁÏºî¥¤¥é¥¹¥È¤¬Â¿¿ôSNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ÆÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±·î¸«¿©¤ÙÈþ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¡¡Æó¼¡ÁÏºî¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤âSNS¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢ÌäÂê²½¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿©¤ÙÈþ¡×¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤¤«¤Í¤Ê¤¤·üÇ°¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¾¦ÉÊ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤ÎÇã¤¤Àê¤á¤ÈÉÕÂ°¤¹¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÅ¾ÇäÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤¨¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥é¤Ï¡Ö»°ÈÖÀù¤¸¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÏÃÂê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Î¡È±Â¿©¡É¤Ë¡Ä¡×¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂçÀ®¸ù¤Î¡Ô¤¤¤Þ¤À¤±·î¸«¿©¤ÙÈþ¡Õ¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¥ã¥é¡Ê9Ëç¡Ë
¼«¼Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ®¸ùÎã¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤
´ë¶È¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÎã¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢ÂçÈ¾¤Ï¼Ò³°¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¼«¼Ò¤ÇÆÈ¼«¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼³«È¯¤ò¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤µ¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£
ÉÔÆó²È¤Î¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¡×¡¢ÀÖ¾ëÆý¶È¤Î¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡×¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Î¡Ö¥ä¥óË·¡¢¥Þ¡¼Ë·¡×¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¿¿ô¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶ÈÈ¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÄêÃå¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤ÎÇã¤¤Àê¤á¤äÅ¾ÇäÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¼Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼«¼Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¥³¥é¥Ü¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¿©¤ÙÈþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÏÃ¤òÌá¤¹¤È¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡ÖÄêÈÖ¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¹¹ð¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊÅ¸³«¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÆÃ¤ËÏª½Ð¤«゙¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Æ゙¤Ï¤Ê¤¤¤«゙¡¢ÀÅª¤Ê2¼¡ÁÏºî¤«゙Â¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±¥À¥Ö¥Á¿©¤ÙÈþ¡×¡Ê²èÁü¡§ÆüËÜ¥Þ¥¯¥È゙¥Ê¥ë¥È゙¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯º¢¤«¤é¡Ö·î¸«¥Ö¡¼¥à¡×¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¡Ö·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¤½¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¤½¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼°Ê³°¤Î³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¡Ö·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¾¦ÉÊÎÏ¤â¹â¤¤¡£É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¼«ÂÎ¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Êµ¨Àá´¶¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡Ë¡£
É®¼Ô¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Ó¡¼¥Õ¤Î¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¿©¤ÙÈþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤Ê¤¼Ëè²ó¥Ð¥º¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¿©¤ÙÈþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤Ê¤¼Ëè²óSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÌÏÊï¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ê¸²½¤ä¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤Î¤³¤È¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ï¡¢2015Ç¯°Ê¹ß¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÄÀÀÅ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢¤³¤Î¼êË¡¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¿©¤ÙÈþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿»öÎã¤À¡£
º£²ó¤Î¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±·î¸«¿©¤ÙÈþ¡×¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê°Ê²¼¡¢MV¡Ë¡Öº£ÅÙ¤¤¤Ä¤¤ß¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³Ú¶Ê¤òÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Î¤¤¼ê¤Îmiko¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¥¿¥¯ÁØ¤«¤é¶¯¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿À¼Í¥¡¦²Î¼ê¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÉÛ¿Ø¼«ÂÎ¤¬¡Ö¥Ð¥º¤ëÍ×ÁÇ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎMV¤ÎÆó¼¡ÁÏºî¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹Æ°²è¤¬Æ°²è¶¦Í¥µ¥¤¥È¤ËÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¤äAI¤Î¿Ê²½¤Ç¡¢Æ°²è¤ÎÆó¼¡ÁÏºî¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤À¡£
¥Ý¥Ã¥×¤Ê¶ÊÄ´¤ÈÍÙ¤ê¤¬¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡Ê²èÁü¡§ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
¤¢¤¨¤ÆÀëÅÁ¿§¤¬Çö¤¤¤Ä¤¯¤ê
´ë¶È¿§¤òÍÞ¤¨¤¿ÅÀ¤âÀ®¸ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆ°²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ÖMusic Video¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢3Ê¬È¾¤ÎÆ°²è¤ÎÃæ¤Ë´ë¶ÈÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¤ä¥í¥´¡¢¾¦ÉÊ¥«¥Ã¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅÐ¾ì¤»¤º¡¢ÀëÅÁ¿§¤¬Èó¾ï¤ËÇö¤¤¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤Ä¤¤ß¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·î¤ò¸«¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÀøºßÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1¤Ä¤ÎMV¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥¢¥ë¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎMV¤Î¤è¤¦¤À¡Ê²èÁü¡§¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°YouTube¤è¤ê¡Ë
¤³¤ÎMV¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢SNS¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃÂê¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
MV¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±·î¸«¿©¤ÙÈþ¡×¤Î²áµî¤Î²óÁÛ¤é¤·¤¥·¡¼¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Çº£²ó¤Î¡Ö¿©¤ÙÈþ¡×¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±¥À¥Ö¥Á¿©¤ÙÈþ¡×¤ä¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Þ¤´¿©¤ÙÈþ¡×¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Û¤Î¤á¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÆ±°ì¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¥¯¥í¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±¥À¥Ö¥Á¿©¤ÙÈþ¡×¤âº£²ó¤ÎMV¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ê²èÁü¡§ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
Ëè²ó¡Ö¿©¤ÙÈþ¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬½Ð¤ë¡£MV¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥µ¡¼¥·¡¼¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Î¤·¤°¤µ¤ä¹ÔÆ°¤ò¿¿»÷¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¿©¤ÙÈþ¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎËå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¹Í»¡¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¿©¤ÙÈþ¡×¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Î°§»¢Æþ¤ê¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±·î¸«¿©¤ÙÈþ¡×¤Î¥Ý¥¹¥È¡Ê²èÁü¡§ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
2¼¡ÁÏºî¤Ø¤Î¡Ö¤ª¤Í¤¬¤¤¡×¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ê²èÁü¡§ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
¡Ö¿©¤ÙÈþ¡×¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¡È´é¡É¤È¤Ê¤ë¤«
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±·î¸«¿©¤ÙÈþ¡×¤Ï¡¢´ë¶È¿§¡¦ÀëÅÁ¿§¤¬Çö¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇö¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢SNS¤ÇÏÃÂê²½¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁÊµá¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿Í¡¹¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËËè²ó¡¢¿·¤·¤¤¥Í¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢SNS¤ÇÏÃÂê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÀïÎ¬¤Î¿¿°Õ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¿©¤ÙÈþ¡×¤Ï¥Ý¥¹¥È¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¯¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¤Ï·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¤·¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ÇÍÙ¤ë¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±·î¸«¿©¤ÙÈþ¡×¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê²èÁü¡§ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
¡ÊÀ¾»³ ¼é ¡§ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢ºùÈþÎÓÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³Ø·²½Ú¶µ¼ø¡Ë