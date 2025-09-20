¼Â¼Ì±Ç²èŽ¢ÎòÂå¶½¼ýTOP10Ž£¤ÏÍÎ²èÂ¿¿ô¡ª¹ñÊõ¤Ï¡©
¼Ì¿¿¤Ï¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤Î¸æÁâ»Ê¡¦½Ó²ð¤ò±é¤¸¤¿²£ÉÍÎ®À±¡ÊC¡ËµÈÅÄ½¤°ì¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ ¡ÊC¡Ë2025±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÁ´Éô¸«¤ë¡ÛË®²è¤ÈÍÎ²è¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎŽ¢ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥È¥Ã¥×10Ž£
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢¸ø³«4¥«·îÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â°ÛÎã¤Î¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£9·î15Æü¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¶½¼ý¤Ç142.7²¯±ß¤Ç¡¢Ë®²è¼Â¼ÌºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¼Â¤Ë22Ç¯¤Ö¤ê¤Î100²¯±ßÄ¶¤¨¤À¡£
ËÜºî¤Ï¤¹¤Ç¤ËË®²è¼Â¼Ì¤ÎÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£½µ¤Ä¤¤¤ËÍÎ²è¤ò´Þ¤á¤¿¼Â¼ÌÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âTOP10Æâ¤Ø¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Î¡Ö¼Â¼ÌÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡×¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î°ÛÎã¥Ò¥Ã¥È¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤¿¤¤¡£
¤Ä¤¤¤Ë¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡ÙÄ¶¤¨¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶½¼ý¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ã´³¤ÎÇÈ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÉõÀÚ¤ê¤«¤é3¥«·î´Ö¡¢¤Û¤ÜËè½µ10²¯±ßÁ°¸å¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¤Æ¤¤¿¡£
4¥«·îÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢°ì»þ´ü¤ÎÀª¤¤¤Ï¤ä¤äÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ç¤âËè½µ7²¯¡Á9²¯±ß¤Û¤É¤Î¶½¼ý¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼Â¼ÌÎòÂå5°Ì¤Î¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¡Ê159²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëTOP5Æþ¤ê¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤±¤ì¤Ð9·îËö¤«¤é10·î½é½Ü¤Ë¤âTOP5Æþ¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤ÊË®²è¼Â¼Ì¤Îµ×¡¹¤ÎµÏ¿Åª¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡¢±Ç²è¶È³¦¤ÏÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢±Ç²è¤ÎÂêºà¤Ç¤¢¤ë²ÎÉñ´ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Ë®²è¼Â¼ÌÎòÂå1°Ì¤Î¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¡Ê173.5²¯±ß¡ËÄ¶¤¨¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Æ±»þ¤Ë¼Â¼ÌÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âTOP3Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ëº£Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë1ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë¤âµÏ¿¤Ë¤â»Ä¤ë¡¢±Ç²è»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°
¼Â¼ÌÎòÂå¶½¼ýTOP10¤ò¸«¤ë¤È¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ºòº£¤Ç¤³¤½¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿¼¹ï¤Ê¡ÖÍÎ²èÎ¥¤ì¡×¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢100²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¼Â¼ÌºîÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÍÎ²è¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
TOP10Æâ¤ÎË®²è¤Ï¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¤È¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î2ºî¤·¤«¤Ê¤¤¡£À¤¤ÎÃæÅª¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçºî¤Î¿ô¤Ï¡¢¼Â¼Ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆË®²è¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËµÈÅÄ½¤°ì¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡¡¡ÊC¡Ë2025±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÍÎ²èÁ´À¹´ü¤ÎºîÉÊ¤À¡£ºòÇ¯¤ÎË®²è¤ÈÍÎ²è¤ÎÇ¯´Ö¶½¼ý¥·¥§¥¢¤ÏË®²è¤¬Ìó75¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¤Ï2000Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤ÏÍÎ²è¥·¥§¥¢¤¬60¡Á70¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçºî¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊºîÉÊ¤¬1°Ì¤Î¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡Ê277.7²¯±ß¡¿1997Ç¯¡Ë¡£¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤¬¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤È¥±¥¤¥È¡¦¥¦¥¤¥ó¥¹¥ì¥Ã¥È¤¬±é¤¸¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È¥í¡¼¥º¤¬¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤ÎÁ¥¼ó¤ËÎ©¤Ä¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥í¥Ç¥£¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¼Ò²ñ¸½¾ÝÅª¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇË³Ê¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º
2°Ì¤Î¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù¡Ê203²¯±ß¡¿2001Ç¯¡Ë¡¢3°Ì¤Î¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤ÈÈëÌ©¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê173²¯±ß¡¿2002Ç¯¡Ë¤âÆ±»þÂå¤ÎºîÉÊ¡£
J¡¦K¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¤¹¤ëÀ¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Î1ºîÌÜ¤È2ºîÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ëâ½Ñ³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¤¹¤ëËâË¡»È¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢2004Ç¯¤Î¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¥¢¥º¥«¥Ð¥ó¤Î¼ü¿Í¡Ù¤¬135²¯±ß¡¢2005Ç¯¤Î¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ù¤¬110²¯±ß¤òµÏ¿¡£2011Ç¯¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªºî¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È»à¤ÎÈëÊõ PART2¡Ù¤¬96.7²¯±ß¡¢2007Ç¯¤Î¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤ÈÉÔ»àÄ»¤Îµ³»ÎÃÄ¡Ù¤¬94²¯±ß¡£
2009Ç¯¤Î¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤ÈÆæ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡Ù¤¬80²¯±ß¡¢2010Ç¯¤Î¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È»à¤ÎÈëÊõ PART1¡Ù¤¬68.6²¯±ß¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º8ºî¤¹¤Ù¤Æ¤¬60²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤¬100²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¿·3Éôºî¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡¦¥³¡¼¥É¡Ù¤Ê¤É¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥ëÀ¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤òÆÀ¤ëÇË³Ê¤Î¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡£
¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤ÏÆüËÜ¤Ç´ÑµÒ¤ò¸Æ¤Ù¤ëµ©Âå¤Î¥¹¥¿¡¼
¤½¤Î¸å¡¢Ë®²è¤¬¥·¥§¥¢6¡Á7³ä¤òÀê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2010Ç¯Âå°Ê¹ß¤â¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçºî¤«¤é¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÎ²èÉÔ¶·¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢2022Ç¯¤Î¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê138.1²¯±ß¡Ë¤À¡£´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿±ýÇ¯¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ´ÈÄ¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±éºî¤Ç¤Ï¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬2010Ç¯Âå°Ê¹ß¤â50²¯±ßÁ°¸å¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±ºî¤Ï³Ê¤¬°ã¤¦¡£Á°ºî¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¡Ê1986Ç¯¡Ë¤«¤é36Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º±é¤¸¤ëÅÁÀâ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¢¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¤¬ºÆ¤ÓÀïÆ®µ¡¤òÁà½Ä¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢80Ç¯Âå¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉºîÉÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¶õµ¤´¶¤¬±ýÇ¯¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¤¯¤·¤¿¡£
8°Ì¤Î¡Ø¥é¥¹¥È ¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¡Ê137²¯±ß¡¿2003Ç¯¡Ë¤Î¼ç±é¤â¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡£ÆüËÜ¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ºîÉÊ¸ø³«¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ø¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿®Íê¤È¹¥°Õ¤Ï¸ü¤¤¡£À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ëµ©Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÈàÈ´¤¤ÇÍÎ²è¶½¹Ô¤¬¸ì¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÇÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤ä¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤ß¤Ê50¡Á60Âå¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤ä¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¡¢¥¨¥º¥é¡¦¥ß¥é¡¼¤Ê¤É¤¬Éâ¤«¤Ö¤¬¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï°ìÉô¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è´Û¤Ë´ÑµÒ¤ò¸Æ¤Ù¤ëÂç¥¹¥¿¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤¹¤Ç¤Ëµ×¤·¤¤¡£ÍÎ²è¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Ò²ñÅª¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÍÎ²è¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¤Î²ê¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤¬¤¤¤«¤Ëµ¬³Ê³°¤«
¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤ò±é¤¸¤¿µÈÂôÎ¼¡ÊC¡ËµÈÅÄ½¤°ì¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡¡¡ÊC¡Ë2025±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
Ë®²è¼Â¼Ì¤Ç¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¼¡¤°¶áÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ -¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿-¡Ù¡Ê93²¯±ß¡Ë¡¢2013Ç¯¤Î¡Ø±Ê±ó¤Î0¡Ù¡Ê87.6²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï2009Ç¯¤Î¡ØROOKIES-Â´¶È-¡Ù¡Ê85.5²¯±ß¡Ë¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£
Ë®²è¼Â¼Ì¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¥Ò¥Ã¥Èµ¬ÌÏ¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ä10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ì¤Ð¥Ò¥Ã¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢50²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤¬¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÇ¯´Ö¿ôËÜÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢100²¯±ß¤ËÆÏ¤¯¤Î¤Ï¤´¤¯µ©¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤¬¤¤¤«¤Ëµ¬³Ê³°¤Î°Î¶È¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬¡¢¼Â¼ÌÎòÂå¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤¤¤Ä¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï22Ç¯¤Ö¤ê¤ËË®²è¼Â¼Ì100²¯±ßÄ¶¤¨¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÉ÷¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤Î»þÂå¤Ë¤³¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ëºîÉÊ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¼Â¼ÌÎòÂå¶½¼ýTOP5Æþ¤ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Ê¤ë¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¡ÊÉð°æ ÊÝÇ· ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë