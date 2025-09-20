¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¸å¤Ë¤Ê¤¼3°Ì¡©¡¡ÊÆÊüÁ÷¶É¤¬°æ¾å¾°Ìï¤ÎPFP¸åÂà¤ËÆ±¾ð¡ÖÍî¤ÁÅÙ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËPFP¾å°Ì¤òÁè¤Ã¤¿°æ¾å(C)Getty Images
¡¡°µÅÝÅª¤ÊÆâÍÆ¤òÈäÏª¤·¤¿°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡È°µ¾¡¡É¤À¤Ã¤¿¡£9·î14Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë°æ¾å¤Ï¡¢¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¼Â»Ü¡£3-0¡Ê118-110¡ß2¡¢117-111¡Ë¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¤È¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÊÂ¤Ö¡¢ÎòÂå1°Ì¤ÎÀ¤³¦Àï26Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î´éÌÌ¤ò¥Ò¥Ã¥È¡ª °æ¾å¾°Ìï¤ÎÞÕ¿È¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥ÉÇÉ¼ê¤ÊKO¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢12²ó¤Þ¤ÇÁ´¤¯·ä¤ò¸«¤»¤º¤Ë¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿°æ¾å¤Ï¡¢²ÚÎï¤Ê¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç´°Éõ¡£ÀïÁ°¤Ë¡Ö·²¤òÈ´¤¤¤Æ¶¯Å¨¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿Ä©Àï¼Ô¤Ë²¿¤â¤µ¤»¤º¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Î¿ÞÈ´¤±¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¹¥¥ë¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÀï¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁ´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤¿ºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡Ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ¾²Á¤¬²¼¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²øÊª¤ò3°Ì¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤ÎÆâÍÆ¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢1°Ì¤ËÁê±þ¤·¤¤¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢Æ±µé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î¡È¥«¥Í¥í¡É¤³¤È¥µ¥¦¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ò°µÅÝ¤·¤¿WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò1°Ì¤È¤·¤¿¡ØESPN¡Ù¤Ï¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ï3°Ì¤ËÍî¤Á¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥Î¥¦¥¨¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î·çÅÀ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤Ø¤Î»Ù»ý¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¤¿·ë²Ì¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¥«¥Í¥íÀï¤Ç¤Î¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤â¤Þ¤¿°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£38ºÐ¤ÎÌ¾¼ê¤â¡Ö¥Ò¥Ã¥È¡õ¥¢¥¦¥§¥¤¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²ÚÎï¤Ë12¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤¤¤ê¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î3³¬µé¤Ç¤Î4ÃÄÂÎÅý°ì¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤æ¤¨¤Ë¡ØESPN¡Ù¤â¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤ò¡ÈÁª¤Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤ò¡Ö¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ÎÂî±ÛÀ¤ò¼¨¤·Â³¤±¤äº£²ó¤Ï¡¢ÃÎÀ¤Èµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢Áê¼ê¤ò´°Á´¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ°µÅÝ¤·¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤¬½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¼«¿È¤¬²¿¤«Íî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤Ç´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ª¤ß¤Ë¹¶Î¬¤·¤¿»î¹çÆâÍÆ¤ÏÊÂ³°¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥Í¥í¤È¤Î¤¢¤Î»î¹ç¤Î¸å¤Ç¡¢¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤³¤«¤éÍè½Õ¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡ËÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë°æ¾å¡£Èà¤ÎÀï¤¤¤¬Ê¸»úÄÌ¤êÀ¤³¦Ãæ¤ÎÇ®»ëÀþ¤ÈÉ¾²Á¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]