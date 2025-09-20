µð¿Í¥É¥é£²¡¦±ºÅÄ½ÓÊå¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ï¥É¥é£µ¡Ö¡Ê£±·³¤Ç¡Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤éºÇ¹â¡×¥×¥í½éÄ¹ÂÇ´Þ¤à£²ÀïÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á¡õ£´½ÐÎÝ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£µ¡½£´¹Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¡ÖÍî¤Á¤Æ¤¯¤ì¡×¡£±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ÎÂÇµå¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤ËÅö¤¿¤êµÕÊý¸þ¤Ø¡£º¸Íã¼ê¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥°¥é¥Ö¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ³°Ìî¤òÅ¾¡¹¡£²÷Â¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÆóÎÝ¤ØÅþÃ£¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤ËÆ¬¤ò¤¿¤¿¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£¶²ó£²»à°ìÎÝ¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¡£¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£±¤«¤éÂçÀ¥ÎÉ¤Î³°³Ñ¹â¤á£±£³£¸¥¥íÄ¾µå¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¥×¥í½éÄ¹ÂÇ¤ÇÆó¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¤·¡¢»³ºê¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡££²²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÃæÁ°°ÂÂÇ¡££´²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢»³ºê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢£¸²ó¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤Ï»àµå¤ÈÁ´£´ÂÇÀÊ¤Ç½ÐÎÝ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±ºÅÄ¤Î»Íµå¡££¸ÈÖÂÇ¼Ô¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ò¥Ã¥È¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Íµå¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ë«¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç£²°ÂÂÇ¤«¤é¥×¥í½é¤Î£²ÀïÏ¢Â³¡¢ËÜµòÃÏ¤ÎÅìµþ£Ä¤Ç¤Ï½é¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤âÌöÆ°¤·¤¿¡££·²ó£²»à¡¢£²ÈÖ¼ê¡¦ÃæÀî¤¬¾®±à¤ËÅê¤²¤¿½éµå¡¢Ãæ·ø¤ËÈ´¤±¤½¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò²£¤ÃÄ·¤Ó¤Ç¹¥Êá¡£¡Ö¤¿¤À¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢Àª¤¤¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÀ¤Î¼«¼¼¤Ë»þ¡¹¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤ÇÆ±³ØÇ¯¤ÎµÜ¸¶¤ò¸Æ¤Ö¡£°ì½ï¤ËÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°»þ´Ö¤Ï¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ß¤¿¤¤¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¤Ò¤È¤È¤¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤½¤ÎµÜ¸¶¤¬µß±ç¤Ç¾º³Ê¡£¡Ö¡Ê£±·³¤Ç¡Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤éºÇ¹â¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ£±·³¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ»î¹çÏ¢Â³¡Ö£¸ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡Ö£Ã£Ó¤Ë¸þ¤±¤Æ£²°Ì¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£µÈÀî¡¢ÌçÏÆ¤é¤¬Î¥Ã¦¤·²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë