»°ÅÄµªË¼¤Îµ¯¶È¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥Þ¥Í¡¼¤Î·ý¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸°Ñ°÷¤Î´äËÜÍÊ¿¤¬µ¯¶È¤ä·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¥Þ¥Í¡¼¤Î·ý¤Ç³Ø¤Öµ¯¶È·Ð±Ä¥ê¥¢¥ë½Î¡×¡£Âè29²ó¤Ç¤Ï¡¢ÃøÌ¾Åê»ñ²È¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Öµ¯¶È²È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ë¤Ï¼«Í³¤¬Ëþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦²Ö²¬·ý¤¿¤Á¤¬T¥·¥ã¥ÄÀìÌçÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤è¤ê¤â1¥«·îÁá¤¯¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë°ì¥Ä¶¶¾¦»ö¤Î°æÀîÂÙ»Ò¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë°ì¥Ä¶¶¾¦»ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²Ö²¬¤¿¤Á¤ËÈ¯Ãí¤·¤Æ¤¤¤¿³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¹ëÏÓ¤Î¥°¥Ã¥º¤Î·ÀÌóÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤òÄÌ¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡²Ö²¬´ë²è¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬º¤ÏÇ¤¹¤ë¤¬¡¢²Ö²¬¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤â¼ç½¾´Ø·¸¤âÍø³²¤â¤Ø¤Ã¤¿¤¯¤ì¤â¤Í¤¨¡£À²¤ì¤Æ²¶Ã£¤Ï¼«Í³¤À¡×¤È¡¢¤à¤·¤íº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ö¶È¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è²Ö²¬¤¿¤Á¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦T-BOX¤Î1¹æÅ¹¤Î³«Å¹½àÈ÷¤¬À°¤¦¡£²Ö²¬¤Ï¹©¾ì¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¿¤Á¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËË¬¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¤¦¡Ä¡Ä²¶Ã£¤ÏÆóÅÙ¤ÈÃ¯¤«¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤é¤â»ÙÇÛ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤ÎÅ¹¤Ç¡¢¼«Ê¬Ã£¤Ç¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬Ã£¤Çºî¤ê¡¢¼«Ê¬Ã£¤ÇÇä¤ë¡×
¡Ö¤³¤ÎÅ¹¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬Ã£¤Î¼«Í³¤¬Ëþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥óÂå²Ô¤®¡×¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼õÂ÷¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼ºÃí¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¸»º¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤¹¤ëSPA¡ÊSpecialty store retailer of Private label Apparel¡§´ë²è¤«¤éÀ¸»º¡¦À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¼«¼Ò¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ç¤ÎÄ¾±ÄÅ¹»ö¶È¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Ö²¬¤¿¤Á¡£
¡¡¤À¤¬²Ö²¬¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¦´·½¬¾å¤Î¼«Í³¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤¢¤ë¼ï¤ÎÍýÁÛ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÃøÌ¾¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë½Ð»ñ¤ä»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë»Ù±çµ¡´Ø¡£¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬»ñ¶âÄó¶¡¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ã»´ü½¸Ãæ·¿¤Î»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡Ë¤Ç¤¢¤ëY Combinator¤ÎÁÏ¶È¼Ô¥Ý¡¼¥ë¡¦¥°¥ì¥¢¥à¤Î¸ÀÍÕ¤¬¾ÝÄ§Åª¤À¡£
¡¡Èà¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤«¤é2010Ç¯Âå¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Îµ¯¶È²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·«¤êÊÖ¤·¤³¤¦·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔA startup is not a consulting company. If you make money by working for clients, you¡Çre not a startup.¡Õ
¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç²Ô¤°¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë
¡¡¥°¥ì¥¢¥à¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¹Ô¤¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¤³¤È¤ò¡ÖRamen Profitable¡Ê¥é¡¼¥á¥óÂå²Ô¤®¡Ë¡×¤ÈÙèÙé¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÁÏ¶È´ü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢À¸³èÈñ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¦ÄøÅÙ¤Ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç²Ô¤°¤³¤È¤Ï¤Þ¤Þ¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÇÉ½ÌÌÅª¤Ë¹õ»ú¤¬À¸¤Þ¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢ËÜ¶È¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤âÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï2000Ç¯Âå¡¢SaaS¡ÊSoftware as a Service¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎóÕÌÀ´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥é¥à¤À¡£
¡¡¼õÂ÷³«È¯¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿´ë¶È¡¢¤¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼õÂ÷³«È¯¤«¤é¼«¼Ò»ö¶È¤Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿´ë¶È¡¢ºÇ½é¤«¤é¼«¼Ò»ö¶È¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤¿´ë¶È¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤Î¤«¤¿¤Á¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¼õÂ÷»ö¶È¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤·¤Æ¡¢ËÜ¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇËÜ¶È¤Ø½¸Ãæ¤¹¤ë¤«¡×¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÌÜÀè¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¼õÂ÷³«È¯¤Ë¥¦¥§¥¤¥È¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¾¥ó¥Ó²½¤¹¤ë¡¼¡¼¡£°ìÄê¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤äÍø±×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈóÏ¢Â³À®Ä¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¼¡¼¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼õÂ÷¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¦²Ö²¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢Ì¡²è¤È¤·¤Æ¤Î¸ØÄ¥¤³¤½¤¢¤ë¤¬¡¢µ¯¶È²È¤Î¿¿¼Â¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë²Ö²¬¤¿¤Á¤ÎT-BOX¡£T¥·¥ã¥Ä¤·¤«Çä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿·È¯ÁÛ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¡¢Ë¬¤ì¤ëµÒ¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤òÊú¤¯¤Î¤«¡£
