2018Ç¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥»¡¼¥Ö²¦¡ÄDeNA¿¹Í£ÅÍ¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤Ø¡¡7Ç¯Ï¢Â³50»î¹çÅÐÈÄ¤ÎÅ´ÏÓ
¡¡DeNA¤Î¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼Ò²ñ¿Í¡¦»°É©¼«Æ°¼ÖÁÒÉß¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤«¤é2014Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¿¹Í£ÅÍ¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ58»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡18Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤À¤Ã¤¿¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤êÍÞ¤¨¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢37¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ÆºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£20Ç¯¤Ë¤ÏµåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë7Ç¯Ï¢Â³50»î¹çÅÐÈÄ¤âÃ£À®¡£ÀèÈ¯¤ËËÜ³ÊÅ¾¸þ¤·¤¿23Ç¯¤Ë¤Ï4·î27Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÃÙ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»465»î¹çÌÜ¤Ç¤ÎÀèÈ¯½é¾¡Íø¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±Ç¯¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë¤±¤¬¤Ë¤â¶ì¤·¤ß¡¢4Ç¯·ÀÌóËþÎ»¤ò¤â¤Ã¤ÆµåÃÄ¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡ÖÂÎ¤Ï¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¡¢Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤ËDeNA¤ËÆþÃÄ¡£°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï8·î28Æü¤Îºå¿ÀÀï¤ÇÀèÈ¯¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é12Ç¯Ï¢Â³¾¡Íø¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥íÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï485»î¹çÅÐÈÄ¤Ç27¾¡30ÇÔ¡¢127¥»¡¼¥Ö¡¢106¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦21¡£°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖÅ´ÏÓ¡×¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¡£
¡Ú¿¹Í£ÅÍ¤ÎÇ¯ÅÙÊÌÀ®ÀÓ¡Û
¡¡Ç¯ÅÙ¡¡¡¡ÅÐÈÄ¡¡¾¡¡¡Éé¡¡ S¡¡¡¡ H¡¡ ¡¡ËÉ¸æÎ¨
£²£°£±£´¡¡£µ£¸¡¡£´¡¡£±¡¡¡¡£°¡¡£²£°¡¡£²¡¥£³£³
£²£°£±£µ¡¡£µ£µ¡¡£µ¡¡£²¡¡¡¡£°¡¡£±£¶¡¡£²¡¥£¶£¹
£²£°£±£¶¡¡£µ£¶¡¡£´¡¡£³¡¡¡¡£±¡¡£±£´¡¡£²¡¥£¹£¸
£²£°£±£·¡¡£¶£´¡¡£²¡¡£³¡¡¡¡£±¡¡£³£³¡¡£³¡¥£¹£²
£²£°£±£¸¡¡£¶£¶¡¡£²¡¡£´¡¡£³£·¡¡¡¡£¶¡¡£²¡¥£·£¹
£²£°£±£¹¡¡£µ£´¡¡£²¡¡£³¡¡£³£µ¡¡¡¡£·¡¡£²¡¥£²£±
£²£°£²£°¡¡£µ£²¡¡£±¡¡£±¡¡£³£²¡¡¡¡£¶¡¡£²¡¥£²£¸
£²£°£²£±¡¡£³£°¡¡£±¡¡£³¡¡£±£µ¡¡¡¡£°¡¡£´¡¥£°£³
£²£°£²£²¡¡£²£¹¡¡£²¡¡£´¡¡¡¡£¶¡¡¡¡£³¡¡£²¡¥£¶£²
£²£°£²£³¡¡¡¡£¶¡¡£²¡¡£³¡¡¡¡£°¡¡¡¡£°¡¡£´¡¥£¶£°
£²£°£²£´¡¡£±£´¡¡£±¡¡£³¡¡¡¡£°¡¡¡¡£±¡¡£·¡¥£µ£²
£²£°£²£µ¡¡¡¡£±¡¡£±¡¡£°¡¡¡¡£°¡¡¡¡£°¡¡£³¡¥£¶£°
¡¡ÄÌ»»¡¡ 485 27 30 127 106 £³¡¥£²£±
¡Ê2014¡Á2023Ç¯¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢2024¡Á2025Ç¯¤ÏDeNA¡Ë