ÏÂ²Î»³¸©¶úËÜÄ®¤Ë¤¢¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÅ¹Ä¹¤ÎÃË¤¬¡¢¤ª¤è¤½1²¯±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤®¤µ¿®ÍÑµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡×¶úËÜ±Ä¶ÈÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¡¦¿·ÅÄÇî»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î12Æü¤«¤é16Æü¤Î´Ö¤ËÅ¹ÊÞ¤Î¶â¸Ë¤«¤é1²¯600Ëü±ß¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£·î16Æü¤ËÅ¹Ä¹ÂåÍý¤Î½÷À­¤«¤é¡Ö¶â¸Ë¤«¤é¸½¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¿·ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃÖ¤­¼ê»æ¤Ë¤Ï¡ÖÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¿·ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦Ì¤ÌÀ¤ËÅìµþ¤Î¿·½É·Ù»¡½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¿·ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢²£ÎÎ¤·¤¿¶â¤Ï¡Ö¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£