NY³ôÂ³¿¡¢Ï¢Æü¤ÎºÇ¹âÃÍ¡¡ÊÆÄÉ²ÃÍø²¼¤²´üÂÔ¤ÇÇã¤¤
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û19Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï3ÆüÂ³¿¤·¡¢Á°ÆüÈæ172.85¥É¥ë¹â¤Î4Ëü6315.27¥É¥ë¤È½ªÃÍ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤òÏ¢Æü¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ë¤è¤ëÁá´ü¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤é¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡¡Íø²¼¤²¤Ë¤è¤ëÊÆ·Êµ¤¤Ø¤Î³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤¬Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬ÂÐÌÌ²ñÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Çã¤¤ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤âÂ³¿¤·160.75¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2Ëü2631.48¡£Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤¹¤ëSP500¼ï³ô²Á»Ø¿ô¤Ï32.40¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î6664.36¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë½ªÃÍºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢°åÌôÉÊ¤Î¥¢¥à¥¸¥§¥ó¡¢IT¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¾å¾º¡£ÀÐÌý¤Î¥·¥§¥Ö¥í¥ó¤ÏÇä¤é¤ì¤¿¡£