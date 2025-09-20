¥¹¡¼¥À¥óÀ¾Éô¤Ç70¿ÍÄ¶»àË´¡¡¥â¥¹¥¯¹¶·â¡¢½à·³»öÁÈ¿¥¤«
¡¡¡Ú¥«¥¤¥í¶¦Æ±¡Û¹ñ·³¤È½à·³»öÁÈ¿¥¡¢Â¨±þ»Ù±çÉôÂâ¡ÊRSF¡Ë¤ÎÆâÀï¤¬Â³¤¯¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¹¡¼¥À¥óÀ¾Éô¤Ç19Æü¡¢¥â¥¹¥¯¡Ê¥¤¥¹¥é¥à¶µÎéÇÒ½ê¡Ë¤ËÌµ¿Íµ¡¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñ·³¤Ë¤è¤ë¤È70¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¡£ÎéÇÒ¤Î¤¿¤áÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¹ñ·³¤ÏRSF¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ÈÃÇÄê¤·ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏËÌ¥À¥ë¥Õ¡¼¥ë½£¤Î½£ÅÔ¥Õ¥¡¥·¥§¥ë¡£¥¹¡¼¥À¥ó¤Ç¤ÏÆâÀï¤Ç¿©ÎÁÉÔÂ¤Ê¤É¤Î¿ÍÆ»´íµ¡¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É4¥«¹ñ¤Ï12Æü¡¢3¥«·î¤Î¿ÍÆ»µÙÀï¤òµá¤á¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÁÐÊý¤Î¸òÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£