ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¡¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¾µÇ§¤ò¸«Á÷¤ê¡¡´ä²°³°Ì³Âç¿Ã¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¾µÇ§¤ÏÄäÀï¤äÃæÅìÏÂÊ¿¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
´ä²°³°Ì³Âç¿Ã¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¡Ê19Æü¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ²È¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ä²°³°Ì³Âç¿Ã
¡Öº£²ó¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¾µÇ§¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¡×
´ä²°Âç¿Ã¤ÏÈ½ÃÇ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¾µÇ§¤ÏÄäÀï¤äÃæÅìÏÂÊ¿¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Êý¿Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤Ë¤ÏÅÅÏÃ¤ÇÅÁ¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î³°Ì³Âç¿Ã¤È¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅÅÏÃ¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ä²°Âç¿Ã¤Ï¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Åý¼£¤ÎÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë°ìÊý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö²ò·è¤ÎÆ»¤òÊÄ¤¶¤¹¹¹¤Ê¤ë¹ÔÆ°¡×¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¡Ö¿·¤¿¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥µ¡¼¥ë³°Áê¤Ï19Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤ò¾µÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥µ¡¼¥ë»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë·èÄê¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£