¡Ö¸Ä¡¹¤Îµå¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âç¤·¤¿Åê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×ËÙÆâ¹±É×»á¡¢µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¤ÎÁ´µå¼ï¤¬¡Ö£·£°ÅÀ¡×¤Ç¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£µ¡½£´¹Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡»³ºê¤Ï¸Ä¡¹¤Îµå¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âç¤·¤¿Åê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£½é²ó¤ËºäÁÒ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Íî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ºÅê¤À¤·¡¢£·²ó¤ËÍá¤Ó¤¿£²¥é¥ó¤â´Å¤¤¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡£Á´¤Æ¤Îµå¤¬Ê¿¶Ñ°Ê¾å¤Î£·£°ÅÀ¤À¤±¤É¡¢ÅÄÃæ±Í¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê£¹£°ÅÀ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Èà¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢µå¼ï¤òÂ¿ºÌ¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤ÇÂÇ¼Ô¤ËÌÂ¤¤¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥ï¥¤¥ó¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤ÆÌ£¤ï¤¤¤ò¿¼¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µå¼ï¤ò¤Þ¤¼¹ç¤ï¤»¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¡¢»°¿¶¤¬Ã¥¤¨¤ë¤ó¤À¡£¤¤¤¤µå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤Åê¼ê¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Þ¤µ¤Ï°ìµéÉÊ¤À¤Í¡£
¡¡¼«¤é¤Î£²ËÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç¼è¤Ã¤¿£³ÅÀ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö·Ý¤Ï¿È¤ò½õ¤±¤ë¡×ÂÇ·â¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£³ÅÀ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð£·²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÇÎÏ¤â»³ºê¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥ÉÎÏ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡£²Ç¯¸å¤Î£²£·Ç¯¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤â£Ä£ÈÀ©¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£»³ºê¤ÎÂÇ·â¤Ç»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤ò¸«¤ë¤È¡¢£Ä£ÈºÎÍÑ¤Ï¼ä¤·¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡£¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡¦ËÙÆâ¡¡¹±É×¡Ë