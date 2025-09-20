µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¤Î¼«¸ÊºÇÂ¿£±£±¾¡¤Ë¡Ö¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ã¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡¸Î¾ãÈÉ¤ÇÃ´Åö¤·¤¿¿ÀÅÄ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼´¶·ã
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£´²ó¤Î·è¾¡ÆóÎÝÂÇ¡¢£¶²ó¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ç·×£³ÂÇÅÀ¤òµó¤²¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿£±£±¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Î³èÌö¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡££²£°Ç¯¤Ë±¦Éª¤Î¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¡á£Ô£Ê¡á¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿±¦ÏÓ¤¬¸Î¾ãÈÉ¤ÇÄ´À°Ãæ¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÀÅÄ¾»Ìé¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤À¡£¸½ºß¤Ï£±·³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤â£±£¸ºÐ¤Î»þ¤Ë£Ô£Ê¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÀäË¾¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌ´¤òÄü¤á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¼«¿È¤¬¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±¤¸»×¤¤¤Î¿Í¤ò¸º¤é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Æó¿Í»°µÓ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»³ºê¤Ï¡Ö¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Î´¶³Ð¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¯¡£¤Ä¤é¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿»³ºê¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¿ÀÅÄ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö°Ë¿¥¤¬¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ê¤ê¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¤È´¶³´¤ò¹þ¤á¤¿¡££Ô£Ê¼ê½Ñ·Ð¸³¼Ô¤ËÌ´¤È´õË¾¤òÆÏ¤±¤ëÇØÈÖ¹æ£±£¹¤ÎÂ¸ºß¤ò¡¢Ã¯¤è¤ê¸Ø¤é¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµð¿ÍÅê¼êÃ´Åö¡¦¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë