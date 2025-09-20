È¿È¯¡¢¥¤¥é¥óÀ©ºÛ½ä¤êÊ¬ÃÇ¤¬²ÃÂ®¤Ø¡á£Î£Ù¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª12·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á3705.80¡Ê+27.50¡¡+0.75%¡Ë
¡¡¶â£±£²·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡££±£¹Æü¡¢¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤ÏÂÐ¥¤¥é¥ó°ÂÊÝÍýÀ©ºÛ¤Î²ò½ü¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤òÈÝ·è¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÏ¢À©ºÛ¤ÎÉü³è¤¬ÉÃÆÉ¤ßÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ï¤³¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¾ò¹à¤Ë¤è¤ëÀ©ºÛÉü³è¤ò°ãË¡¤«¤ÄÌµ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥é¥ó¤ò½ä¤Ã¤ÆÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿Ê¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶âÁê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£ÂÐ¥¤¥é¥óÀ©ºÛ¤Ë»¿Æ±¤·¤Ê¤¤¹ñ¡¹¤ÎÊÆ¹ñÎ¥¤ì¤ä¥É¥ëÎ¥¤ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
MINKABU PRESS
