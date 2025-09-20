¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ï¥·¥êー¥º½¸ÂçÀ®¡¡¡È»þ´Ö¼´¡É¤ä¡ØÀøÆþ·»Ëå¡Ù¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ê¤É¾×·âÅ¸³«¤òÁí³ç
¡¡¡ØÀêµò¡Ù¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëÝ¯°ææÆ¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¡¢9·î20Æü¤Ë¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£ºî¤â¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤ÎÏ¢Â³¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤òÁ°¤Ë¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤ÎÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¾×·â¤Î»þ´Ö¼´¥È¥ê¥Ã¥¯
¡¡¤Þ¤º¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â»þ´Ö¼´¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¡£º£ºî¤ÎºÇÂç¤Î¾×·â¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÉðÁõ½¸ÃÄ¡ÖÍÅ¡×¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëÈÌ¼ã¤ÎÀµÂÎ¤¬¡¢ÉðÂ¢»°Ïº¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¤ÎºÊ¡¦Íµ»Ò¡ÊÈæ²Å°¦Ì¤¡Ë¤ÎÄï¤Ç¡¢ÍÅ¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿°Ë¿áÍµ»Ö·º»ö¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£º£²ó¤âÉðÂ¢²È¤Î¿ÈÆâ¤ÎÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡¢ÀµÂÎ¹Í»¡¤¬·ãÏÀ¤µ¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô°Ê¾å¤ËÉðÂ¢É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ÃØ³¤Î¿¿¼Â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Í½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¡£½é²ó¤ÇÍÅ¤¬¥Æ¥ì¥ÓÆüËÜ¤òÀêµò¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò·ÙÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿°Ë¿á¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¡¢Á°ºî¤ÇÃ¦¹ö¤·¤¿¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÎÉðÁõ½¸ÃÄ¡ÖÉ´µ´Ìë¹Ô¡×¤Î¥êー¥Àー¡¦ÀÄµ´¡¿ÂçÏÂ¹Ì°ì¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÀÄµ´¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ò°é¤Æ¤ë¤Ù¤¯°Ë¿á¤ÎÊÄ¤¶¤·¤¿°Ç¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤í¤¤¤í¤È»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬Àêµò»ö·ï¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¤ÎÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¡¢¼Â¤Ï°Ë¿á¤¬ÈÌ¼ã¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î3¥«·îÁ°¤ÎÁ°ÆüÃÌ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»þ´Öº¹¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤é¤ÏÍÅ½¸ÃÄ¤Î·ëÀ®¥¹¥Èー¥êー¤À¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¡¢ÂçÏÂ¤¬°Ë¿á¤Ë¡ÖÀÄµ´¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜÅª¤ò¹ð¤²¤¿¤³¤È¤Ç¥¸¥ã¥Ö¤¬Æþ¤ê¡¢ÈÌ¼ã¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Î²¼¤«¤é°Ë¿á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÏÂ¥Ñー¥È¤Ï²áµî¤Î»þ´Ö¼´¤À¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤¿½Ö´Ö¤ÏÄ»È©¤â¤Î¡£
¡¡ÂçÏÂ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½é²ó¤«¤éÊª¸ì¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÍ½ÁÛ³°¡£ÍÅ¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¸³«¤âÍ½ÁÛ³°¤Ç¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤¬±é¤¸¤ëÂçÏÂ¤Ï¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤Ç»à¤Ì¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¸å·Ñ¼Ô¤ò°é¤Æ¤ë¤Ê¤É¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é»àË´¥Õ¥é¥°¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÙÄä»ß¥·ー¥ó¤ÏËÜÅö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿ÉðÂ¢¤È¶¦Æ®¤·¤ÆÅà»à¥Õ¥§¥¤¥¯¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡ØÀêµò¡Ù¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡£ÂÇÅÝ°Ë¿á¤ÈÐúÑ´»Ò¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À2¿Í¤À¤¬¡¢Âè9ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÉðÂ¢¤Î¼ó¤ËÂçÏÂ¤¬¥«¥Ã¥¿ー¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¥·ー¥ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤Þ¤¿°Ë¿á¤ÈÂçÏÂ¤Ï¤Þ¤À·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤µ¤¨»×¤ï¤»¤ë¡£¤¿¤À¡¢±âÈþ¤ÈÐúÑ´»Ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÉðÂ¢¤Ï¡¢°Ë¿á¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÄÌ¤ê»þ´ÖÆâ¤ËÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂçÏÂ¤¬´í×ü¤¹¤ë¡ÖÂçÀª¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Ë¿á¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡ÖºÇÂç¤ÎÁõÃÖ¡×¤¬È¯Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÂçÏÂ¤ò¿®¤¸¤ë¤Ê¤é°Ë¿á¤Î·×²è¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤âÎÏ¤Å¤¯¤ÇÉðÂ¢¤ò»ß¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ØÀøÆþ·»Ëå¡Ù¤È¤Î·Ò¤¬¤ê
¡¡¼¡¤ËÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØÀêµò¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÀøÆþ·»Ëå ÆÃ¼ìº¾µ½ÆÃÌ¿ÁÜºº´±¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È´°Á´¤Ë¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤·¤¿¤³¤È¡£¡ØÀøÆþ·»Ëå¡Ù¤Ç¤Ï»ÖËà¾ðÊóÊ¬ÀÏ´±¡Ê¤°¤ó¤Ô¤£¡Ë¤¬¡ØÀêµò¡Ù¥·¥êー¥º¤ÈÆ±¤¸¥¥ã¥é¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢»ÐËå¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹Åª¤ÊÆÃÊÌ½Ð±é¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ºî¤ÇÆþ»³°ÉÆà±é¤¸¤ëÍÅ¤Î²½¤±Ç¤¬¡¢¡ØÀøÆþ·»Ëå¡Ù¤Çº¾µ½¥Áー¥à¡Ö¸¸½Ã¡×¤Î¥Ï¥³Ä¹¤³¤È¹âÄÅÈþÇÈ¡ÊÆþ»³°ÉÆà¡Ë¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¸¸½Ã¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ2024Ç¯10·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì2025Ç¯¤Î4·î3Æü¤Ë½Ð½ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦ÍúÎò¡¢¡ØÀøÆþ·»Ëå¡Ù¤Ç¤Î¥·ー¥ó¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¡¢ÍÅ¤ÎÉð´ïÄ´Ã£¤òº¾µ½ÁÈ¿¥¤Î¥ëー¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Ï¥³Ä¹¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Å¾À¸¥¥ã¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ë¡ØÀøÆþ·»Ëå¡Ù¤¬Æ±¤¸À¤³¦Àþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ½ÁÛ³°¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡ØÀøÆþ·»Ëå¡Ù¥Áー¥à¤¬Â¾¤Ë¤â»²Àï¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤ä»ö·ï¤Î·Ò¤¬¤ê¤ÎÌÑÁÛ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢ÍÅ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Çー¥¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¤Î¹õµ´¡¿°ËÍ½¤ß¤µ¤¡Ê¥Ù¥Ã¥ー¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ò¤¬¤ê¤âÍ½ÁÛ³°¡£ÀµÄ¾¡Ö¤½¤ÎÎ¢ÀßÄê¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È»×¤¦¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿°ÕÌ£¤¬¤³¤ÎÀè¤Ë²¿¤«¤¢¤ë¤Î¤«¤È´ª·«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
³Æ»ö·ï¤ÎÎ¢Â¦¡¡¤Þ¤¿ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿³Æ»ö·ï¤ÎÎ¢Â¦¤âÍ½ÁÛ³°¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö³ùóì»ö·ï¡×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¡¢¡È»ÏËö²°¡É¤Î¤Ã¤Ú¤é¤Ü¤¦¤¬¥¢¥Ñー¥È¤ÎÁ°¤ÇÆ²¡¹¤È»àÂÎ¤ò±¿¤Ö¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÌµ·Ù²ü¤Ê¹ÔÆ°¤ò°Ë¿á¤ÎÈà½÷¡¦¿ÀÄÅÉ÷²Ö¡Ê²ÖÅÄÍ¥Î¤²»¡Ë¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ìô¤òÂÇ¤Ã¤Æ³ù¤ò»ý¤¿¤»È¯¶¸¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ä¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÎØÆþÆ»¡¿È¬¾æ¹ë¡Ê¸¶À¾¹§¹¬¡Ë¤¬¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ëÎ®¤ì¤âÍ½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤É¤Î»ö·ï¤â¶¯°ú¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÞÍÕ¤¬°ìËÜ¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï²áµî¤Î¡ØÀêµò¡Ù¥·¥êー¥º¤Î»ö·ï¤âÐúÑ´»Ò¤¬Áà¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥·¥êー¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¼Â¤Ë¤ª¸«»ö¤À¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢Íµ»Ò¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç1Æü¤Ë3¿Í¤â¼ê½Ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹ー¥Ñー¥É¥¯¥¿ー¤Ö¤ê¤ä¡¢¼ó¤ò·â¤¿¤ì¤Æ¼ê½Ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÏÂÀô¤µ¤¯¤é¡Ê¥½¥Ë¥ó¡Ë¤¬¸½¾ìÉüµ¢¤ÎÁá¤µ¤âÍ½ÁÛ³°¤ÊÊ¬¡¢µÕ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
ºÇ½ª²ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«
¡¡¤µ¤Æ¡¢ºÇ½ª²ó¤ÎÍ½¹ð¤Ç¡¢¡Ö¥é¥¹¥È1Ê¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ê¿§¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤ë¡£¡×¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¤É¤ó¤ÊÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÂçÏÂ¤ÎÅö½é¤ÎÌÜÅª¤Ï¸å·Ñ¼Ô¤È¤Ê¤ëÀÄµ´¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ºÇ¤âÀÄµ´¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢½ÇÉã¤Î²°Âå¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»à¤Ê¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÅ¤ÎËÜ¾±°É¡ÊÂíÆâ¸øÈþ¡Ë¡£°ìÅÙÂçÏÂ¤ÏËÜ¾±¤¬ÌÌ²ñ¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë°ÇÍî¤Á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢°Õ»Ö¤¬¶¯¤¯Äü¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°Õ»Ö¤¬¶¯¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ½ÇÉã¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢½ÇÉã¤òË´¤¯¤·¤ÆÇúÈ¯¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¤âÀÄµ´¤ò°ú¤·Ñ¤°¼Ô¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡»°Âð¤¹¤º¡ÊµÈÅÄ²ê¿á¡Ë¤¬¿¿ÆéÌî¡¹²Ö¡ÊµÜÉô¤Î¤¾¤ß¡Ë¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î»öÌ³½ê¤ØÁÜºº¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Ë¼«¤é»Ö´ê¡£¥¹¥¿¥ó¥É¥×¥ìー¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÏÂÀô¤âµö²Ä¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔ¼«Á³¤µ¤Ï¡¢°ÊÁ°Æ±¤¸ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½Ù²Ï¼Óµ¨¡ÊµÜËÜçýÍ³¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¥é¥¹¥È¤Ë¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë²ø¤·¤¤´¶¼Õ¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤Æ½ª¤ï¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡£ÌóÂ«ÄÌ¤ê»ÖËà¤È¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Îø¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Î¤Ê¤é¤Þ¤µ¤Ë·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢°ìÈÖ²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ÖPM PLAN¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍÅÂ¦¤ÎÂçÀª¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦·×²è¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÐúÑ´»ÒÂ¦¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤Î¼å¤ß¤ò°®¤Ã¤ÆÁà¤ë·×²è¤Ê¤Î¤«Ì¤¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤·ÐúÑ´»ÒÂ¦¤Î·×²è¤À¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¤Î¤È¤¤ËP2·×²è¤òÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÏÂÀô¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖPM PLAN¡×¤âÏÂÀô¤¬Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é²¿¤«¤È·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°Ë¿á¤ÏÂè9ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤ÇËÜÅö¤ÎÐúÑ´»Ò¤Ï»ëÄ°¼Ô¤À¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¥«¥á¥é¤Î¸þ¤³¤¦¤òÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÀ¸¤«¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¿Í¼Á¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤ò¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤ëÅ¸³«¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·ÍÅ¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¹ñÌ±¤ÎÎÑÍý´Ñ¤äºá¤Î°Õ¼±¤Ë¤Ï´üÂÔ¤»¤º¡¢ÌäÂêÄóµ¯¤è¤êÄ¾ÀÜºÛ¤¤ò²¼¤¹¤³¤È¤òºÇ½ªÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ËÄ¾ÀÜºÛ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÇúÇË¤ÏÍ½¹ð¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¹ñÌ±¤Ë¤Ï¾ðÊóÏ³±Ì¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤³¤ÎÀêµò»ö·ï¤âÁ´¤Æ±âÈþ¤ÎÂæËÜÄÌ¤ê¤À¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤«¡£ÉðÂ¢¤ÈÂçÏÂ¤¬É¬»à¤Ë»ß¤á¤¿¤â¤Î¤ò¥é¥¹¥È1Ê¬¤ËÃ¯¤«¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤â¡£¤³¤ÎÀè¤É¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍ½ÁÛ³°¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆæ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍ½ÁÛ³°¤Ê¤³¤È¤¬³Î¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤¬¡¢¥é¥¹¥È1Ê¬¤Ç·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤òÎ¥¤µ¤ºÉðÂ¢¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áËÜ ¼ê¡Ë