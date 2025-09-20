¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤òÄ«¥É¥é¤Ç°·¤¦°ÕµÁ¤È¤Ï¡©¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬ÉÁ¤Â³¤±¤¿¡ÈÀïÁè¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤¬·ë¼Â
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤â¤¢¤È1½µ¡£Âè25½µ¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¡Ê±é½Ð¡§ÃæÂ¼¼þÍ´¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬¥ß¥åー¥¸¥«¥ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ï¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤Ç¡¢Èà¤ÎÈá´ê¤Çºî¤Ã¤¿·à¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£ÃøÌ¾¤Ê±é½Ð²È¡¦¥Þ¥Î¡¦¥´¥íー¡Ê°ËÎéÈàÊý¡Ë¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤Æ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢Í½»»¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤â¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÆÃÊÌÊÔ¡¢Á´4²ó¤ÇÊüÁ÷¡¡¹â¶¶Ê¸ºÈ¡ß¸¶ºÚÇµ²Ú¡ßÂç¿¹¸µµ®¡ß¸ÅÀî¶×²»¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë
¡¡´é¹ç¤ï¤»¤ÎÆü¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ´é¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤Ï¿ó¤Î»×¤¤¤ò´Ø·¸¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï·Î¸Å¤Ç¤¤¤»¤ä¥Þ¥Î¤¬ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤òÀÎ¼è¤Ã¤¿µÏÊÁ¤ÎÂ®µ¤òÍÑ¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥á¥¤¥³¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç°á¾Ø¤Ê¤É¤â¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¼êÂÞ¤Ï¡¢±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Î²È»öÍÑ¥´¥à¼êÂÞ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡£¥´¥à¤Ê¤Î¤Ç¼ê¤¬¤Õ¤ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÌò¤Î¥Ò¥é¥á¡ÊÉÍÌî¸¬ÂÀ¡Ë¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤¬¹©É×¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£¤½¤¦¡¢NHK¤òÄêÇ¯Âà¿¦¡ÊÅö»þ55ºÐ¤ÇÄêÇ¯¤À¤Ã¤¿¡Ë¤·¥Ò¥Þ¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤¿·òÂÀÏº¤âÀÎ¼è¤Ã¤¿µÏÊÁ¤ÇÈþ½Ñ¤ä±é½Ð¤Î¥»¥ó¥¹¤ä¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²ÈÂ²Áí½Ð¤Ç¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¾å±é¤ËÎå¤à¿ó¤È¤Î¤Ö¡£¤À¤¬¡¢´Î¿´¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¡£¤Î¤Ö¤Ï·üÌ¿¤ËÀëÅÁ³èÆ°¤ËÎå¤à¡£¤ªÃã¤Î¤ª·Î¸Å¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤äÈ¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤ÎÍÄ»ù¼¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢¸ú²Ì¤ÏÇö¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡½éÆü¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¤Õ¤¿¤ò¤¢¤±¤ì¤ÐµÒÀÊ¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î10¿Í¤·¤«µÒ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢³«±éÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅöÆü·ô¤òµá¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÑµÒ¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡µÒ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¿ôÆüÁ°¤Ë¿ó¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤¿´äÃË¡ÊßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ë¤ÎËº¤ì·Á¸«¡¦ÏÂÌÀ¡ÊßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ë¤È¤½¤Î»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø±é½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢²°Â¼¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î´é¤ò¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¤ò¾Æ¤¤¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÇÛ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Î¤Ö¤¬²°Â¼¤ËÍê¤ß¡¢È¬ÌÚ¤¬Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤â¤·¤í¤¤¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ò´Ñ¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ë´é¤Ä¤¥¢¥ó¥Ñ¥ó¤Þ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢2ÆüÌÜ¤«¤é¤â´ÑµÒ¤Ï°ú¤¤âÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¥á¥¤¥³¤ÏµÞ¤Ê½Ð±é¼Ô¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼ã¤¤¤È¤¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¿ÍÁ°¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤¿¡£²°Â¼¤È¿ó¤ÏºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¡£Éã¤ÎÀï»à¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿ÏÂÌÀ¤âÄ¹Ç¯¤Î¤â¤ä¤â¤ä¤ò¾¯¤·²ò¾Ã¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¸ø±é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¹¬¤»¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÀïÁè¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤¬ºÇ½ª½µ¤òÁ°¤Ë¤Ò¤È¤Ä·ë¼Â¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Þ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¤ª¤Ê¤«¤Î¶õ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£¤ä¤»¿ê¤¨¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤«¤ÇÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Ò¤â¤¸¤µ¤Î¤¿¤á¤Ëµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡·àÃæ¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¿¤Á¤ÏµÒÀÊ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¤Ê¤«¤ò¤¹¤«¤»¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï¼«¤é¤Î´é¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö¤Ü¤¯¤ÎÌ¿¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤°ã¤¦Ì¿¤¬¤Þ¤¿À¸¤¤ë¡×¤È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Ï²Î¤¦¡£ÀïÁè¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿ó¤¬¡¢ÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤³¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤Ë¡£
¡¡¿ó¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÎËÜ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÅÁÀâ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Ð¥¤¥¥ó¥Þ¥ó¤ä¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¿Íµ¤¤¬¤¦¤Ê¤®¤Î¤Ü¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ½ª½µ¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î±É¸÷¤Îµ°À×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥Ð¥¤¥¥ó¥Þ¥ó¤ÎÃÂÀ¸¤òÉÁ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¿ó¤ÎÊª¸ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµ©Âå¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÃÂÀ¸Êª¸ì¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤Î¤Ö¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¿ó¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤¬¤ä¤ä¾¯¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤Ï¿ó¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤Ê¤ÈÉ®¼Ô¤ÏÁÛÁü¤¹¤ë¡£
¡¡É×¤Î»Å»ö¤ä¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÉ×¤Î´¶³Ð¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤Î¤Ö¤ÏÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤·¤¿¤ê¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ê¡¢É×¤ÎÍýÇ°¤òÂ¾¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¿´¤òºÕ¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁ°É×¡¦¼¡Ïº¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿Â®µ¤âºÆ¤Ó¤Ï¤¸¤á¤ë¤·¡¢Èà¤¬°ä¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ç¤Þ¤á¤Þ¤á¤·¤¯¾å±éµÏ¿¼Ì¿¿¤Þ¤Ç»£¤ê»Ï¤á¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Àï»à¤·¤¿¼¡Ïº¤ÎÁÛ¤¤¤â¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Ú¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£Àï»þÃæ¤Î¥«¥á¥é¤¬ÍÆ°×¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤«¡¢·à¾ì¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î´Ä¶¤Ç»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¡Ö¥á¥ë¥Ø¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊÒ¤¬¤Ä¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡¡É×¤È¤½¤ÎºîÉÊ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¿®¤¸¤ÆÂ¾¼Ô¤ËÅÁÆ³¤¹¤ë¡£¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢Àï»þÃæ¤Î·³¹ñ¼çµÁ¤òÌÕ¿®¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶µ°é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ö¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£»°¤Ä»Ò¤Îº²É´¤Þ¤Ç¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ë¤ÈÃöÆÍÌÔ¿Ê¤È¤¤¤¦À³Ê¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ö¤ËÀ³Ê¤òÄ¾¤¹¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤«¤±¤º¤È¤â¡¢¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¡¡¤ª¤Ê¤«¤ò¤¹¤«¤»¤¿¿Í¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¤òº¹¤·½Ð¤¹¤³¤Èーー¤Î¤Ö¤Ï¡¢¿ó¤ÎÍýÇ°¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¡Ê·³¹ñ¼çµÁ¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤·¤ÆµÕÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÀµµÁ¡Ë¤â¤Î¤À¤È¿®¤¸¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°±þ±ç¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ö¤Î¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ç¹¥¤Þ¤·¤¤¿ÍÊª¤À¤È»×¤¦»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¼çÂÎÀ¤Î¤Ê¤¤¡¢·ë¶É¤ÏÂ¾¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦Î®¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¦»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÄª¤Ë´Ø¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿µÏ¿¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Î¤Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£µÓËÜ¡¦Ãæ±à¥ß¥Û¤¬Àâ¤¯¤è¤¦¤Ë·³¹ñ¼çµÁ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£Åö¿Í¤ÎµÏ¿¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤éÃ¯¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¿¿¼Â¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î°ÕµÁ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥É¥é¥Þ²½¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«5¤Ä¤¯¤é¤¤¤·¤«µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤ä¤Ê¤»¤ÎÈë½ñ¡¦±ÛÈøÀµ»Ò¤Î²óÁÛÏ¿¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö±ü¤µ¤ó¡×¤È¤Ð¤«¤ê½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Äª¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¤¸¤Ä¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¶¿Íµ¤ºî²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÎºÊ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯Èà½÷¤Ê¤ê¤ÎÊª¸ì¤¬¤¢¤Ã¤¿Äª¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¡¢¤ä¤Ê¤»É×¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¦±Æ¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤¤¤ä¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤¤·¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È¡Ö±ü¤µ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¿Í¤Îµ²±¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¾¯¤··¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¡¢Äª¤È¤¤¤¦µ²±¤¬À¸¤±ä¤Ó¤¿¤³¤È¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼¡Ïº¤â¤½¤¦¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¾®¾¾Áí°ìÏº¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£ÀÎ¡¹¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬³Î¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥É¥é¥Þ²½¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£
¡¡¤¿¤ÀÍß¤ò¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¤ò²°Â¼¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤Ö¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Ãù¶â¡Ê¿ó¤Î¤¿¤á¤ËÃù¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¤Ç¡Ë¤ò¤Ï¤¿¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÃã¶µ¼¼¤Ç²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤òÅêÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¢¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¤Ê¤¼È¬ÌÚ¤ËÍê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¡ÊÍö»Ò¤¬¤·¤¿¤³¤È¤À¤¬¡Ë¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¡¡¤Î¤Ö¤È²°Â¼¤Î´Ö¤Ë¶âÁ¬¤ò²ðÆþ¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¤òÇÛ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¸Ä¿Í¤Ç½Ð¤¹¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÈ¬ÌÚ¤ËÍê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ®¼Ô¤Ï¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡áÌÚËóÅß¡Ë