¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¾®ÎÓÂÙÍµ¡Û£±£¹Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£³£°¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ£±£·£²¡¦£¸£µ¥É¥ë¹â¤Î£´Ëü£¶£³£±£µ¡¦£²£·¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò£²ÆüÏ¢Â³¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢·Êµ¤²¼»Ù¤¨¤Î¤¿¤áÍø²¼¤²¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬°ú¤Â³¤Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£ÊÆÃæ¶¨µÄ¤Î¿ÊÅ¸¤Ø¤Î´üÂÔ¤âÅê»ñ²È¿´Íý¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Ãæ¤Ç£é£Ð£è£ï£î£å¡Ê¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥ó¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÂç¼ê¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¡¢£É£ÔÂç¼ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤ÎÌÃÊÁ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡£É£Ô´ë¶È¤ÎÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Î½ªÃÍ¤â£±£¶£°¡¦£·£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£²Ëü£²£¶£³£±¡¦£´£¸¤È¤Ê¤ê¡¢£²ÆüÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£