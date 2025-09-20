¡Ú¥¤¥µÅÂ²¼¸æÍè¾ìµÇ°¡ÛAIÍ½ÁÛ¡¡¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥í¥Ö¥¹¥È¹¥¾¡Éé³Î¼Â
¡¡ËÜÆü¼è¤ê¾å¤²¤ëÃæ»³11R¤Ï»Ø¿ôÅª¤Ë¾å°Ì4Æ¬¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¡£¡ý¤Ë¤Ï¡Ê4¡Ë¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥í¥Ö¥¹¥È¡Ê»Ø¿ô89¡Ë¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ»»¡Ú5¡¦4¡¦0¡¦1¡Û¤È¡¢¤Û¤Ü¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÊÀïÀÓ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Áö¤ÎBSN¾Þ¤Ç¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¤ò½éÀ©ÇÆ¡£¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¤Ë½ÐÁö¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢¹¥¾¡Éé³Î¼Â¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¤Î¡Ê11¡Ë¥à¥ë¥½¡¼¤¬»Ø¿ô2°Ì¡Ê84¡Ë¤Ç¡û¡£¥â¥ì¥¤¥éµ³¾è¤Î¢¥¡Ê10¡Ë¥Ï¥Ó¥ì¡Ê»Ø¿ô79¡Ë¡¢¸Íºêµ³¾è¤Î¡ù¡Ê7¡Ë¥¼¥Ã¥È¥ê¥¢¥ó¡ÊÆ±77¡Ë¤Þ¤Ç¤òV¸õÊä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çã¤¤ÌÜ¤Ï¡ý¡û¢¥¡ù¤ÎBOX6ÅÀ¤Ë¡¢¡ý¤«¤é¢¤1ÈÖ¼ê¤Î¤ß¤ò²¡¤µ¤¨¤ë·×7ÅÀ¡£
¡¡¢¡SIVA¡Ê¥·¥ô¥¡¡Ë¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤¬GAUSS¡Ê¥¬¥¦¥¹¡Ë¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¶¥ÇÏÍ½Â¬AI¡£PC¥¦¥§¥ÖÈÇ¤È¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥êÈÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè½µËö¤Ë¿·ÇÏ¡¦¾ã³²¤ò½ü¤¯Á´¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ò¸ø³«Ãæ¡£²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤«¤é»»½Ð¤¹¤ë»Ø¿ô¡Ê100ÅÀËþÅÀ¡Ë¤ò´ð¤ËÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£