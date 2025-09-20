·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ö¿´»Ä¤ê¤Ï¼¡¤Ø¤ÎÎÏ¤Ë¡£æÆ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î²¸»Õ¤¬ÀËÊÌ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡ÃæÆü¡¦ÃæÅÄ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î´ÆÆÄ¤Ç²¸»Õ¤Î·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡áÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬°úÂà»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤¿°¦Äï»Ò¤Ø¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡æÆ¤«¤é°úÂà¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡£¥ª¥ì¤Ï°úÂà¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£º£¤Þ¤Ç°úÂà¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£12Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²¿¤è¤ê¤â²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏæÆ¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡ËÜÅö¤ËÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÎ©¾ì¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¼Ñ¤¨¤¿¤®¤ë±ê¤òÇ³¤ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤Î¿´¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿´»Ä¤ê¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£»ä¤âÂ¾¤Ë²¿¤«¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Þ¤À¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¡£³«Ëë¤«¤é24ÂÇÀÊÌµ°ÂÂÇ¤Ç¤â¡Ö4ÈÖ¡¦ÃæÅÄ¡×¤ò»È¤¤Â³¤±¤¿¡£»ä¤â¼þ°Ï¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£°ì½ï¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÁª¼ê¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡£¤¢¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ëµã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ÈÄË´¶¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡17Ç¯9·î¡£Åìµþ¡¦Î©Àî¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¤Ç¸Ê¤Ø¤Î¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤µ¤«¤é¡Ö2·³¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¥ª¥ì¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¸å¡¢30Ê¬´Ö¤Û¤É¸ß¤¤¤ËÄÀÌÛ¡£¼«Ê¬¤«¤é¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö»Ä¤ê1¥«·î¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À36ºÐ¡£¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î²ù¤¤¤ÏÉ¬¤º¼¡¤Ø¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£æÆ¤Î»ý¤Ä¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÌÌ¤«¤éÍè¤ë¹ë²÷¤µ¤È¤«²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬µá¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡£»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ½Ð¤·¡¢¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤é¤â¡ÖÃæÅÄ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤ä¤ê¤¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡æÆ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¾¡£¡ÊÁ°ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¡Ë