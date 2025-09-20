¥È¥é¥ó¥×»á¤È½¬¶áÊ¿»á ÂÐÌÌ¤Ç²ñÃÌ¤Ø¡¡Íè·îAPEC¡¡ÊÆÃæ¼óÇ¾¤¬3¤«·î¤Ö¤êÅÅÏÃ²ñÃÌ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè·î¡¢´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È½¬¼çÀÊ¤Ï19Æü¡¢¤ª¤è¤½3¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÈ¯¤ÎÆ°²è¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«»ö¶ÈÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½¬»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï´ë¶È¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎË¡Î§¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡¢Íø±×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿²ò·èºö¤òÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏSNS¤Ë¡ÖÈó¾ï¤ËÍ°ÕµÁ¤ÊÅÅÏÃ²ñÃÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ËÇ°×¤ä¹çÀ®ËãÌô¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÍè·îËö¤«¤é´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ëAPEC¡á¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢½¬»á¤ÈÂÐÌÌ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤ËÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
