¡ÖÀÕÌ³¤Î½Å¤µ¤ò¼«³Ð¡×19ºÐ¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¡¡À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ·è°Õ¿·¤¿¤Ë¡¡40Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ®Ç¯¼°

½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿9·î6Æü¡¢¡ÖÀ®Ç¯¼°¡×¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Ä¼¼¤ÇÀ®Ç¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ°ÊÍè40Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç´§¤ò
19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ë9·î6Æü¡£¤³¤ÎÆü¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬ºÇ½é¤ËÎ×¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½©¼ÄµÜÅ¡¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø´§¤ò»ò¤¦¤Îµ·¡Ù¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î»È¤¤¤«¤éÀ®Ç¯¤Î´§¤ò¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¡£¡ÖÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÎé¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ²¦´ú¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÊÅ²¼¤ÎÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¤´²ÈÂ²¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¹Äµï¤Ë¸þ¤«¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Äµï¡¦µÜÅÂ¡Ö½Õ½©¤Î´Ö¡×¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¿´Åªµ·¼°¡Ø²Ã´§¤Îµ·¡Ù¡£
Ì¤À®Ç¯¤ÎÁõÂ«¡ÖïíæþêÜ(¤±¤Ã¤Æ¤¤Î¤Û¤¦)¡×¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¡Ö¶õÄº¹õ幘(¤¯¤¦¤Á¤ç¤¦¤³¤¯¤µ¤¯)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³ÛÅö¤Æ¤òÃå¤±¤é¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¡£
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤É¹ÄÂ²Êý¤ä¿ÆÂ²¤é¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¡Ö¶õÄº¹õ幘¡×¤¬³°¤µ¤ì¡¢ÊÅ²¼¤«¤é¼ø¤±¤é¤ì¤¿´§¤¬¤Î¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö³Ý½ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ò¤â¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¤È¡¢Î¾Ã¼¤¬ÏÂ¤Ð¤µ¤ß¤ÇÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¡×¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê²»¤¬½Õ½©¤Î´Ö¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ·¼°¤Ç³Ý½ï¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁõÂ«¤Î¿þ¤ò°ú¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¾¯¤Î¤³¤í¤«¤éÍª¿Î¤µ¤Þ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Â¦¶á¤Ç¤¹¡£
´§¤òÃå¤±¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ¾ÊÅ²¼¤ÎÁ°¤Ë¿Ê¤ß¡ÖËÜÆü¤ÏÀ®Ç¯¼°¤Ë¤¢¤¿¤ê´§¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÎé¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤´Î¾¿Æ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢À®Ç¯¼°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î¤Ä¤È¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤ò²û¤«¤·¤à¤è¤¦¤Ë´¶³´¿¼¤¯À²¤ì»Ñ¤ò¸«¼é¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¡¢À®Ç¯¤ÎÁõÂ«¡ÖË¥æþêÜ(¤Û¤¦¤¨¤¤Î¤Û¤¦)¡×¤ËÃåÂØ¤¨¤é¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¡£µ·ÁõÇÏ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢µÜÃæ»°ÅÂ¤Ø¸þ¤«¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇÏ¼Ö¤Ï¡¢40Ç¯Á°¤Î½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹Ä¼¼¤ÎÁÄÀè¤ä¿À¡¹¤¬º×¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµÜÃæ»°ÅÂ¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï²óÏ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¤ß¡¢À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»²ÇÒ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÃæ»°ÅÂ¤Ø¤Î»²ÇÒ¤ò½ª¤¨¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢±íÈø(¤¨¤ó¤Ó)Éþ¤ËÃåÂØ¤¨¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ë°§»¢¤¹¤ë¡ØÄ«¸«¤Îµ·¡Ù¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡ÖËÜÆü¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´§¤ò»ò¤ê¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¸æÎ×ÀÊ¤Î²¼¡¢À®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤Î½Å¤µ¤ò¼«³Ð¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊÙ³Ø¤Ë¤¤¤½¤·¤à¤È¤È¤â¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¸æ²¸¤Ë¤ªÊó¤¤¿½¤·¾å¤²¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÀ®Ç¯¼°¤òµó¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢³Ø¶È¤ËÎå¤Þ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÌ³¤á¤òÎ©ÇÉ¤Ë²Ì¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ãÎå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÀ®Ç¯¼°¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¸µµ¤¤ËÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÊÅ²¼¤«¤éºÇ¹â°Ì¤Î·®¾Ï¡ÖÂç·®°ÌµÆ²ÖÂç¼ú¾Ï¡×¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¡£
½©¼ÄµÜÅ¡¤ËÌá¤êÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Þ¤ºÀ®Ç¯¼°¤òÂÚ¤ê¤Ê¤¯½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ÂÅÈ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢»äÅª¤Ê¤ª½Ë¤¤¤ÎÍ¼¿©²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ä¾å¹Ä¤´É×ºÊ¡¢¹ÄÂ²Êý¡¢¿ÆÂ²¤Ê¤É¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢2»þ´Ö¶á¤¯ÏÂ¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¾·ÂÔ¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤¿µÇ°¤Î¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥Ë¥¨¡¼¥ë¡×¡£
¶äÀ½¤È¼§´ïÀ½¤Î2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¤È¤â¤Ë½©¼ÄµÜ²È¤ÎÌæ¤ËÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î¡Ö¤ª°õ¡×¥³¥¦¥ä¥Þ¥¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥È¥ó¥Ü¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ë¤â°ú¤Â³¤¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
9·î7Æü¤«¤é9Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»°½Å¸©¤Î°ËÀª¿ÀµÜ¡¢ÆàÎÉ¸©¤Î¿ÀÉðÅ·¹ÄÎÍ¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤ÎÉðÂ¢ÎÍÊèÃÏ¤òÁê¼¡¤¤¤Ç»²ÇÒ¤·¡¢À®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤µ¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¡£10Æü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À®Ç¯¤ò½Ë¤¦Ãë¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»°¸¢¤ÎÄ¹¤äÃÞÇÈÂç³Ø¤Î³ØÄ¹¤é¾·ÂÔµÒ32¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿Ãë¿©²ñ¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¤³¤Î¸å(¤Î¤Á)¡¢À®Ç¯¤Î¹ÄÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¸øÅª¤Ê¾ì½ê¤Ë¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤òÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÌ³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤â°ú¤Â³¤¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´¥ÇÕ¡£19ºÐ¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¤Ë¸ý¤ò¤Ä¤±¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À®Ç¯¼°¤Î°ìÏ¢¤Î¹Ô»ö¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¡¢À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¡£ÅöÌÌ¤Ï¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ç¤Î³Ø¶È¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
