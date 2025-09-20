Åì¥«¥ì11·î¹æ¤Ï¡Ö¡Ø²ñ¿©¡Ù¤Î¶Ë°Õ¡£¡×¡ªÍ½»»ÊÌ¤ÎÉ¬¾¡Å¹¤«¤é»É¤µ¤ë¼êÅÚ»º¤Þ¤Ç¡¢Ä¶¼ÂÁ©Åª¤Ê°ìºý¤¬ÎáÏÂ¤Î²ñ¿©¤òÀ©¤¹¡ª
AI¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂçÊý¤òÃ´¤¦»þÂå¡¢¡Ö²ñ¿©¡×¤¬½ÐÀ¤¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¡ª
Íè¤¿¤ë¤Ù¤½©Åß¤Î²ñ¿©¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¡¢Åìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼11·î¹æ¤Ç¤Ï²ñ¿©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂçÆÃ½¸¡£
Åìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÀäÂÐÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÃÎ¸«¤ò¶î»È¤·¡¢²ñ¿©ÀìÌç²È¡¦yuuu»á¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¤½¤ÎºÇÅ¬²ò¤ò¹½ÃÛ¡£
ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¡¢¡Ö²ñ¿©ÎÏ¡×¤¬·àÅª¤Ë¹â¤Þ¤ë¡Ö²ñ¿©¤Î¶Ë°Õ¡×ÆÃ½¸¤Î°ìÉô¤ò¤ª¸«¤»¤·¤è¤¦¡ª
¡Ú8,000±ß²ñ¿©¤Î¶Ë°Õ¡Û¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê²ñ¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö²Á³Ê¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¶Ã¤¡×¤Ç¹¶¤á¤ë
Å¹Áª¤Ó¤Î¶Ë°Õ¤òÍ½»»ÊÌ¤Ë¥±¡¼¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤Ç²òÀâ¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Í½»»¤¬8,000±ß¤Ê¤é¤Ð¡¢¡É¶Ã¤¡É¤¬¤¢¤ëÅ¹¤òÁª¤Ö¤Î¤¬Àµ²ò¡£
Ï»ËÜÌÚ¤Î¥¿¥¤ÎÁÍý¤äÇò¶â¤ÎÞ¯Ã¦¤Ê¥Ô¥¶¡¢¿ÀÀô¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅ·¤×¤éÅ¹¡Ä¥²¥¹¥È¤¬»×¤ï¤º¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÅ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú12,000±ß²ñ¿©¤Î¶Ë°Õ¡Û¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤ÎÅ¹¤Ï¿ô¤¢¤ì¤É¡ÖÆ¬È´¤±¤¿Èþ¿©ÅÙ¡×¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤ë
Í½»»¤¬12,000±ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¡¢Å¹¤ÎÁªÂò»è¤ÏÌµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤ÎÅ¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÈþ¿©ÅÙ¤¬Æ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤¿Å¹¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢Áê¼êÊý¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ö¡£
À¾ËãÉÛ¤Î±£¤ì²ÈÏÂ¿©Å¹¡¢¹ÓÌÚÄ®¤Î¾¯ÎÌÂ¿»®¥³¡¼¥¹¡¢ò¿¤ÎÌ¾Å¹¤¬±Ä¤à¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ä¡ÉÈþÌ£¤·¤¤¡É¤¬½á³êÌý¤Ë¤Ê¤ë¼î¶Ì¤ÎÅ¹¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡£
¡Ú15,000±ß²ñ¿©¤Î¶Ë°Õ¡Û¡ÖÀäÂÐÅª¿®Íê¤È¤³¤Ê¤ì´¶¡×¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÀ®²Ì¤òÆ³¤¯
Í½»»¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²ñ¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤â¾å¤¬¤ë¤â¤Î¡£
¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤15,000±ßÍ½»»¤Î²ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀäÂÐÅª¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ëÅ¹¤òÁª¤Ö¤Î¤¬Âè°ì¾ò·ï¡£
¤¿¤À¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾Å¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²ñ¤ÎÉ¾²Á¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
Âå´±»³¤Î°ì¸®²È¾ÆÆù¡¢¿À³Úºä¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¾Æ¤Ä»Å¹¡¢¥ï¥¤¥ó¹¥¤¤òÓ¹¤é¤»¤ë½ÂÃ«¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ä»Å»ö¤ÎÀ®¸ù¤òÌóÂ«¤¹¤ëÅ¹¤ÎÉÛ¿Ø¤Ï¡¢·î´©»ïºÇ¿·¹æ¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¡£
°ìÎ®·Ð±Ä¼Ô¤ÎÅ´ÈÄÅ¹¤«¤éÆó¼¡²ñ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢»É¤µ¤ë¼êÅÚ»º¤Þ¤ÇÁ´ÌÖÍå
²¿»ö¤â¡É¾ì¿ô¡É¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ï²ñ¿©¤â¤·¤«¤ê¤À¡£
Æü¡¹²ñ¿©¤ò½Å¤ÍÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¥È¥Ã¥×¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¿¤Á¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤òÎ¨¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬Áª¤Ö¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÅ¹¤Ë¤Ï¡¢²ñ¿©¤ò¼Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢²ñ¿©¾å¼ê¤Ê10Ì¾¤¬¡ÖºÇ¶¯¤Î£²¼¡²ñ¥á¥½¥Ã¥É¡×¤òÈäÏª¡£
Åìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÆÉ¼Ô¤Ê¤é¤¤¤Þ¤À¤±Í½ÌóOK¤Î¡¢²ñ°÷À©¤ÎÈëÌ©¤ÎÅ¹¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
²ñ¿©¤ÎÍ½Äê¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°·î´©»ïºÇ¿·¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
²ñ¿©¤Ç¤Î¼êÅÚ»º¤Ï¸ò¾Ä¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡£Áê¼ê¤ÎÆÃÀ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢³Î¼Â¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Ì¿Âê¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ø¤Î´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤½÷À¤¬´î¤Ö¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¡£²ñ¿©Áê¼ê¤Î½÷À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Âð¤ÇÂÔ¤Ä±üÍÍ¤â¼ÍÄø¤ËÆþ¤ì¤Æ¤³¤½¡¢¼êÅÚ»º¾å¼ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤ªÁê¼ê¤ÎÂ°À¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤Ù¤°ïÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
Èþ½÷¤Õ¤¿¤ê¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Åì¥«¥ìÞÕ¿È¤Î¡Ö²ñ¿©¡×¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª
Åìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ïº£¹æ¤Ç£´²óÌÜ¡£½éÅÐ¾ì¤«¤é£¸Ç¯¤È¡¢¤½¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤âÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃæÂ¼¥¢¥ó¤µ¤ó¤òÅì¥«¥ì¤¬ºÇÂç¸Â¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¡£
¶äºÂ¤Î°ìÎ®Å¹¤Ç»×¤¦Â¸Ê¬¡¢¹¥Êª¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
·ÝÇ½³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊý¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤·¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤ª¾·¤¤·¤¿¤Î¤¬Çßß·ÈþÇÈ¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç10¿Í°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÇµÌÚºä46¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¡£
Æüº¢¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¡ÖÂç¹¥Êª¡×¤À¤È¤¤¤¦ò¿¤ò¡È¥é¥ó¥Á²ñ¿©¡É¤Ç´®Ç½¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ª
ÆÃÊÌÁý´©¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏJO1¤ÎÀî¿¬ Ï¡¤µ¤ó¡¢²ÏÌî½ã´î¤µ¤ó¡¢Æ¦¸¶°ìÀ®¤µ¤ó¡ª
ºòÇ¯12·î¡¢¥í¥ó¥É¥óÈ¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¡ÖYOTEL¡Ê¥è¡¼¥Æ¥ë¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡ÖYOTELÅìµþ¶äºÂ¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£³Æ¹ñ¤Ë23¸®¤òÍÊ¤·¡¢¤¤¤Þ¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃíÌÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×JO1¤«¤éÀî¿¬ Ï¡¤µ¤ó¡¢²ÏÌî½ã´î¤µ¤ó¡¢Æ¦¸¶°ìÀ®¤µ¤ó¡£
º£Ç¯¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÇÌöÆ°¤·¤¿Èà¤é¤È¹ñºÝÅª¥Û¥Æ¥ë¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÉ¬¸«¤À¡£