¡¡»³ºê¤Ï·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¥Ù¥ó¥Á¥ØÎ¾¼ê¤ò·Ç¤²¤¿¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿£´²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ÂçÀ¥ÎÉ¤Î½éµå¤òÂª¤¨¡¢±¦ÍãÀþ¤Ø¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤À¡£
¡¡£±»î¹ç¤ÇÂÇÅÀ¤¬ÉÕ¤¯Ä¹ÂÇ£²ËÜ°Ê¾å¤òÊü¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ï¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï£±£¹£¸£·Ç¯¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡°ÊÍè¤À¡£¤½¤Î·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤«¤é¾ï¡¹¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÂÇ·â¤¬Åêµå¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¼«¸Ê¿·¤Î£±£±¾¡ÌÜ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡ÖÁö¼Ô¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ©¤Ã¤¿¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï£¶²ó£²¡¿£³¤ò£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡£½é²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇºäÁÒ¤Î±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¡¢£·²ó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ëº¸Íã¤Ø¤Î£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤êÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇÂ®£±£µ£°¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤Ç½é²ó°Ê³°Ëè²ó¤Î£¸£Ë¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¹ßÈÄ»þ¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÇØÃæ¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¤¿¡£¿ôÆüÁ°¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤ÏÂçÀª¡¢¾®ÎÓ¤È¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼ÂÐ·è¤ò¹Ô¤¤¥µ¥¯±Û¤¨¤òÏ¢È¯¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÎÏ¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç¼«¤é¤Î¼ºÅÀ¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿°¦¤¹¤ëºÊ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬°ÂÄê´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤Ç¥¨¡¼¥¹³Ê¤Ë·¯Î×¡£»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏºÊ¤Î¿©»ö¤À¡£¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ì¿©¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢·ëº§¸å¤ÏºÊ¤¬¿©»ö¤ò´ÉÍý¡£¡ÖºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¡¡±ÉÍÜ»Î¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡£É×¤Î¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤Î¿©Âî¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤¹¡£¸¥¿ÈÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¡¢»³ºê¤Ï¡ÖÍÈ¤²Êª¤Ï¤â¤¦£²Ç¯¤°¤é¤¤²È¤Ç½Ð¤Æ¤Ø¤ó¡£¿©¤Ù¤Ø¤ó¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¿©¤Ù¤Ê¤¤¡££³Ç¯¤°¤é¤¤¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ä¤È»×¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤¬º£¤Ï°ìÈÖ¡£²¿¤È¤«£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ£Ä¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£°¦ºÊ¤Î»Ù¤¨¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë