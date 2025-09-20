±¦µÓ£´ÅÙ¼ê½Ñ¤«¤éÉÔ¶þ¤Îº²¤ÇÉü³è¡¡Í§É÷¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¤¬¤¢¤ëÂÎ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¡£¾ã³²¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£¶ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ÅìÁ°Æ¬£±£¶ËçÌÜ¡¦Í§É÷¤¬ÅìÆ±£±£³ËçÌÜ¡¦ÌÀÀ¸¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤ÇÇË¤ê¡¢£µ¾¡£±ÇÔ¤È¤·¤¿¡£±¦É¨¤Ê¤É¤ËÂç¤±¤¬¤òÉé¤¤¡¢°ì»þ¤Ï½øÆóÃÊÅ¾Íî¤â·Ð¸³¤·¤¿¶ìÏ«¿Í¤¬¼ó°Ì¤È£±º¹¤ò»à¼é¤·¤¿¡£²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤ÏÀ¾Á°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦²¦Ë²¤ò²¼¼êÅê¤²¤ÇÂà¤±¡¢¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÌµ½ý£¶Ï¢¾¡¡£²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ÏÅìÁ°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢Âç´Ø¡¦¶×ºù¤ÏÅìÁ°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦Ê¿¸Í³¤¤Ë¾®¼êÅê¤²¤ÇÇòÀ±¡£Ë¾ºÎ¶¤ò£¸¿Í¤¬£±ÇÔ¤ÇÄÉ¤¦¡£
¡¡Í§É÷¤¬²ñ¿´¤ÎÁêËÐ¤ò¸«¤»¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÁê¼ê¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢ÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤¿¡£ÆÍ¤²¡¤·¤Î±þ½·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¶¤á¼ê¤ò´Ë¤á¤º¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢Áê¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤òÆ¨¤µ¤ºÆÀ°Õ¤Î¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤ÇÄÀ¤á¤¿¡£¡ÖÌÀÀ¸´Ø¤Ë¤Ï¤±¤¬¤ò¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´ÇÔ¡Ê£²ÇÔ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£µ¤Éé¤ï¤ºÎ×¤ß¡¢£²£·ÉÃ£³¤ÎÇ®Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ËëÆâ¤À¤Ã¤¿£²£°£±£¹Ç¯¶å½£¾ì½ê£²ÆüÌÜ¡£±¦É¨¤«¤éÅÚÉ¶²¼¤ËÍî²¼¤·¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£±¦É¨¤ÏÁ°¡¦¸å½½»ú¤¸¤óÂÓ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÀÚ¤ì¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î¶ÚÆùÃÇÎö¡¢È¾·îÈÄ¤äÂçÂÜ¡Ê¤À¤¤¤¿¤¤¡Ë¹ü¤â¹üÀÞ¡£ºÆ·ú¼ê½Ñ¤ò£´ÅÙ¤â¼õ¤±¤¿¡££·¾ì½êÏ¢Â³µÙ¾ì¤Ç½øÆóÃÊ¤Þ¤ÇÅ¾Íî¤·¤¿¤¬¡¢£²£³Ç¯¶å½£¾ì½ê¤Ç£´Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆÆþËë¡£´ñÀ×¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é£²ÅÙ¤Î½½Î¾´ÙÍî¤ò·Ð¤Æ¡¢Àè¾ì½ê£¹¾¡¤òµó¤²£¸¾ì½ê¤Ö¤ê¤ËËëÆâ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÔ¶þ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢»Õ¾¢¤ÎÃæÂ¼¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦²ÅÉ÷¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¾ì½êÃæ¤Ï¼èÁÈ¸å¤ÈÍâÄ«¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·ç¤«¤µ¤º¼Â»Ü¡£¡Ö¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¡¢¿´¤Îºß¤êÊý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡£²áµî£²ÀïÌ¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿½½Î¾¡¦¶ÓÉÙ»Î¤«¤é½éÇòÀ±¤Î£µÆüÌÜ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤¿¡£Á°¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤¾¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀÀ¸¤Ë¤â£³ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½éÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤±¤¬¤ò¤¹¤ëÁ°¤ÎÊý¤¬ÀäÂÐ¤Ë¶¯¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ìÈÖÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤»þ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ç¤¬¤¢¤ëÂÎ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¡£¾ã³²¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢Àï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¸Ø¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤â±¦É¨¤«¤é²¼¤Ï¤·¤Ó¤ì¤¬»Ä¤ê¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò·ÈÂÓ¡£¼èÁÈ¸å¤ÏËèÆü¡¢ÃæÂ¼Éô²°¤Ë´ó¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¼«Âð¤ËÌá¤ë¡£ÁÔÀä¤ÊÎÏ»Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë£³£°ºÐ¤¬¡¢½©¤ÎÅÚÉ¶¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£¡ÊÎÓ¡¡Ä¾»Ë¡Ë
¡¡¡þÍ§É÷ÁÛÂç¡Ê¤È¤â¤«¤¼¡¦¤½¤¦¤À¤¤¡Ë
¢¦ËÜÌ¾¡¡ÆîÍ§ÂÀ
¢¦À¸¤Þ¤ì¡¡£±£¹£¹£´Ç¯£±£²·î£²Æü¡¢Àîºê»Ô¢¦¥µ¥¤¥º¡¡£±£¸£µ¥»¥ó¥Á¡¢£±£·£¹¥¥í
¢¦±¿Æ°Îò¡¡¶õ¼ê¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢½ÀÆ»¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¿ÀÆàÀî¡¦¸þ¤Î²¬¹©¹â¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÁêËÐ¤ò»Ï¤á¡¢ÆüÂÎÂç¤Ë¿Ê³Ø
¢¦ÆþÌç¸å¡¡£²£°£±£·Ç¯²Æ¡¢Åö»þ¤ÎÈø¼ÖÉô²°¤«¤é½éÅÚÉ¶¡££±£¸Ç¯¶å½£¡¢¿·½½Î¾¡££±£¹Ç¯½Õ¡¢¿·ÆþËë¡££±£¹Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤ÏÇ¯£¶¾ì½êÀ©°Ê¹ß¤ÇºÇÂ®¥¿¥¤¡ÊËë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤Ï½ü¤¯¡Ë¤Î½êÍ×£±£´¾ì½êÌÜ¤Ç½é¶âÀ±¡£Æó½ê¥Î´ØÉô²°¤ò·Ð¤Æ£²£´Ç¯£¶·î¤«¤éÃæÂ¼Éô²°½êÂ°
¢¦¼ñÌ£¡¡¥Ô¥¢¥Î¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¤·¤ÆÁû¤¬¤ì¡¢°ì»þ¤Ï²»Âç¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Û¤É¡£¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ëºî¶Ê¤·¤¿¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÏÂ´¶È¸å¤â±¿Æ°²ñ¤Î»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¹¥¤¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¯¥ì¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó
¢¦ºÂ±¦¤ÎÌÃ¡¡¥±¥¬¤Î¸ùÌ¾¢¦±þ±ç¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦£Ê£±Àîºê¡¢¥Ð¥¹¥±£Â£±¤ÎÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥¹
¢¦ÆÀ°Õ¡¡ÆÍ¤¡¢²¡¤·¡£