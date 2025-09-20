µð¿Í¡¡ËÜµòÃÏCSÄü¤á¤Ê¤¤!²¬ËÜ¤¬Ï¢È¯¡¡¼«¸ÊºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯È´¤±¤ë22»î¹ç90ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ì·â
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¡£µð¿Í¤Î¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤°²¬ËÜ¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤¦¤È»°ÎÝ¤Î²¬ËÜ¤Ø±Ô¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥ª¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤ò¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿Á°´ÆÆÄ¤é¤·¤¤·ãÎå¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ25¤ÏºÇ½é¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¼«¸ÊºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤òÈ´¤±¤ë22»î¹ç90ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Á¤ò²Í¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£8·î23Æü°Ê¹ß¡¢ÂåÌ¾»ì¤Î°ìÈ¯¤Ï½Ð¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö²æËý¡×¤À¡£¡Öº£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯²æËý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤âÌµÍý¤Ë°ìÈ¯¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤ÎËÜÎÝÂÇ¤â¡Ö²æËý¡×¤¬Íø¤¤¤¿¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÂçÀ¥ÎÉ¤Î³°³ÑÄã¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¡¢º¸¼ê°ìËÜ¤ÇÂÐ±þ¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ê¿Ä¤Ë¡Ë¤«¤ó¤À¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤È¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£4²ó¤Î13¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤â¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤é³°³Ñ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±¤¸±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤ÆÂº·É¤¹¤ëÃæÆü¡¦ÃæÅÄ¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼ÅöÆü¤Ë²÷²»¡£²Ö¤òÂ£¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤âÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£Ç´¤ë¹Åç¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢ÇÔ¤ì¤¿2°Ì¡¦DeNA¤Ë1¥²¡¼¥àº¹¤ËºÆ¤ÓÀÜ¶á¡£ÌÜ³Ð¤á¤¿4ÈÖ¤¬2°ÌÃ¥²ó¤ÈËÜµòCS¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£¡¡¡Ê¾®Ìî»û¡¡Âç¡Ë