ºå¿À¡¦¹â»û¡¡¹Ã»Ò±à½éÅ¬»þÂÇ¢ª¤ªÎ©¤ÁÂæ¶ÛÄ¥¤âÊ¨¤«¤»¤¿¡Ö¡Ê¥È¥é¥Ã¥¡¼¿Í·Á¤È¡Ë°ì½ï¤Ë¿²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Öºå¿À£´¡Ý£°£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡£¶»î¹ç¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥ó¤Îºå¿À¡¦¹â»ûË¾Ì´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬¡¢¹Ã»Ò±à½éÅ¬»þÂÇ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£»Í²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¤¦¤Þ¤¯½¦¤Ã¤Æ¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÃæ·Ñ¥ß¥¹¤âÍí¤ó¤Ç£²ÆÀÅÀ¡£¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÀÅÀ·÷¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈµÇ°¤Î°ìÂÇ¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡¹Ã»Ò±à½é¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤ÏÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö·ë¹½¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¡£¥È¥é¥Ã¥¡¼¿Í·Á¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¿²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÔ¸×°¦¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤â¡ÈÀ»ÃÏ½éÂÎ¸³¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£È¬²ó¤«¤é¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÃæ·ø¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¡ÖÉ÷¤¬·ë¹½µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¹âÂ´£µÇ¯ÌÜ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÁö¹¶¼é¤ÇÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸þ¾å¿´¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£