ÃÏÊý¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¡¢ÀÇ¶â¤Î¹µ½ü¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¡£µð³Û¤ÎÀÇ¼ý¤¬Î®½Ð¤·¡¢ºâÀ¯¤¬¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ë¡£
½»Ì±¤¬Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ø´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼º¤ï¤ì¤ë½»Ì±ÀÇ¡Ê¹µ½ü³Û¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Ç½¸¤á¤¿´óÉÕ¶â³Û¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖÀÖ»ú¡×¤Ë´Ù¤ë¡£ÁíÌ³¾Ê¤ÎºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¼ý»Ù¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ï¡¼¥¹¥È10¤ÏÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤«Åìµþ23¶èÆâ¤Î¼«¼£ÂÎ
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢½êÆÀ¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤É¹µ½ü¤Î¾å¸Â³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤À¡£ÂçÅÔ»Ô¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢¹â½êÆÀÁØ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢µï½»¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¹µ½ü³Û¤ÏËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥ï¡¼¥¹¥È1°Ì¤Î²£ÉÍ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±¤¬Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ø´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÀÇ¶â¤ÎÎ®½Ð³Û¤¬343.4²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£»Ô¤¬½¸¤á¤¿´óÉÕ¶â³Û¡Ê28.9²¯±ß¡Ë¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¡¢ÅþÄìËä¤á¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ï¡¼¥¹¥È4°Ì¤ÎÌ¾¸Å²°»Ô¤Ï137²¯±ß¤â¤Î´óÉÕ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â198²¯±ß¤ÎÎ®½Ð¤Ë¤ÏÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ125²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¾õ¡¢ÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤Î¸òÉÕ¼«¼£ÂÎ¤Î¾ì¹ç¡¢¹ñ¤¬Î®½Ð³Û¤ÎÌó75%¤òÊäÅ¶¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ä¤ê¤Î25%¤Ï¸º¼ý¤È¤Ê¤ë¡£Åìµþ23¶è¤Ê¤ÉÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊäÅ¶¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬ÃÏÊý¤Ë¿·¤·¤¤ÀÇ¼ý¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊÖÎéÉÊ¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤¬¡¢¼«¤é¤¬½»¤à³¹¤Î¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬µ®½Å¤ÊÀÇ¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¡¢Ç§¼±¤·¤Ä¤Ä´óÉÕÀè¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¡£
¡ÊÅÄÃæ µ×µ® ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ¥Ç¡¼¥¿»ö¶È¶É¡Ë