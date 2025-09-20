¥ä¥¯¥ë¥È¡¦µÈÂ¼¡¡¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î7¾¡ÌÜ¡¡°úÂà¤ÎÃæÅÄ¤«¤é»°¿¶Ã¥¤¦¡ÖºÇ¸å¤Ë¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È6¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¡¦µÈÂ¼¤¬7²ó2¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡5»î¹çÏ¢Â³¤Ç½é²ó¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï²ÝÂê¤ò¹îÉþ¡£½é²ó2»à°ìÎÝ¤«¤é¡¢°úÂà»î¹ç¤À¤Ã¤¿4ÈÖ¡¦ÃæÅÄ¤òÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¡£¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¡£¥×¥íÌîµå¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈºÇ¸å¤Ë¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏB¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤¬¼«¿È3Ï¢¾¡¤ÇÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤¿¡£