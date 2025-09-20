À¾Éð¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤Î4»î¹çÏ¢ÃÆ¡Ö½Ð¤ë¤È¼«Á³¤ÈÂ³¤¯¡¡¤½¤ì¤¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð4¡½1³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡Åö¤¿¤ê½Ð¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£À¾Éð¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤¬5²ó1»à¤«¤é¡Ö±¦Êý¸þ¤Ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¯¤¯¿¶¤êÈ´¤±¤¿¡×¤È±¦Íã¤ËÆ±ÅÀ7¹æ¥½¥í¡£µåÃÄ¤Î½õ¤Ã¿Í¤Ç¤Ï14Ç¯¥á¥Ò¥¢°ÊÍè¤Î4»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¯¤Î¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î23¡¢24Ç¯¤Ë¤â4ÀïÏ¢È¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤ë¤È¼«Á³¤ÈÂ³¤¯¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¦¡×¡£º£µ¨¤Ï4ÈÖ¸õÊä¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤â³«Ëë¤«¤éÉÔ¿¶¡£¤ï¤º¤«2ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬12Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤«¤é6Àï5È¯¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÍè¤ÆÀä¹¥Ä´¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾¾¡Íø¤Ç4°Ì¡¦³ÚÅ·¤È¤Ï2¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤È¤·¡¢3°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï5¡¦5¥²¡¼¥àº¹¡£»Ä¤ê13»î¹ç¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ìÀïÉ¬¾¡¡£¤½¤³¤À¤±¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¾¡Ì¦¡Ë