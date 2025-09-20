ÊÆ¥È¥ë¥³¼óÇ¾¡¢25Æü²ñÃÌ¤Ø¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÇËÇ°×¶¨µÄ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥¨¥ë¥É¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤È25Æü¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤È¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¨¥ë¥É¥¢¥ó»á¤È¤Ï¡Ö¾ï¤ËÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ËÇ°×¤äÊ¼´ïÇäµÑ¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡ÖÂ¿¤¯¤Î¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥È¥ë¥³¤ËÇäµÑ¤¹¤ëF16ÀïÆ®µ¡¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·±Ô¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡F35¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê·ëÏÀ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥³¤Ï¥í¥·¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁÐÊý¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥¨¥ë¥É¥¢¥ó»á¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤¬Â³¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£