£±£°¡¦£²£µ°Æ¸¥«¥·¥á¥í£Ö£ÓµµÅÄµþÇ·²ð¤¬·èÄê¡ª¡¡µþÇ·²ð¡ÖÌ¾Á°¤À¤±¡£¤·¤Ð¤²ó¤¹¡×¡Ö£±²ó£Ë£Ï·èÃå¡×¤Þ¤¯¤·Î©¤ÆÄ©È¯¡¡
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎµµÅÄ¶½µ£»á¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£Ó£Á£É£Ë£Ï£Õ¡ß£Ì£Õ£Ó£È¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¥¥ë¥®¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤ò£±£°·î£²£µ¡¢£²£¶Æü¤Î£²Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££²£µÆü¤Î¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¸µÀ¤³¦£³³¬µé²¦¼Ô¥¸¥ç¥ó¥ê¥¨¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê£³£¶¡Ë¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡á¤ÈÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé£·°Ì¤ÎµµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£²£¶¡Ë¡á£Í£Ò¡á¤¬£µ£¸¥¥í·ÀÌó£±£°²óÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¡¢Î¾¼Ô¤ÏÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡µþÇ·²ð¤ÏÄ¾¶á¤Ç¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È£²Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¡Ê¥«¥·¥á¥í¤Ï¡ËÌ¾Á°¤À¤±¡£Ç¯¤ä¤·¡¢°ìÈ¯¤«¤Þ¤·¤¿¤í¤«¤Ê¡£¤·¤Ð¤²ó¤¹¡×¤ÈÄ©È¯¡£¥«¥·¥á¥í¤â±þÀï¤·¡ÖµþÇ·²ð¤Ï´ÊÃ±¤ÊÁê¼ê¡×¤È¤³¤²¼¤í¤·¡Ö£³£°ÉÃ¤ÇÅÝ¤¹¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡µþÇ·²ð¤â¡Ö¡ÊÌÜÉ¸¤Ï¡Ë£±²ó£Ë£Ï·èÃå¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¤¤¤¯¤éÅÒ¤±¤ë¡©¡×¤È¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¡¢µþÇ·²ð¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ç¡£¤Û¤Ê¡¢¤ªÁ°Á´ÉôÅÒ¤±¤í¤ä¡×¤È¡¢¸ß¤¤¤ËÁá´ü£Ë£Ï¤òÅÒ¤±¹ç¤¦¤È¤¤¤¦µÞÅ¸³«¤ËÈ¯Å¸¡£¶½µ£»á¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¡Ö¤ª¸ß¤¤¸ÄÀ¤Î¤¢¤ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡£¤É¤Á¤é¤â¾¡¤Æ¤Ð¼¡¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£