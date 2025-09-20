¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¤¬ÍèÆü¡¡ÂÚºß¿ô»þ´Ö¡¢ÂçºåËüÇî¤ò»ë»¡
¡¡¡Ú¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï20Æü¡¢¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîË¬Ìä¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤ËÅþÃå¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ë¬Æü¤Ï2024Ç¯10·î¤Î½¢Ç¤¸å½é¡£ÀìÍÑµ¡¤ÎµëÌý¤ò·ó¤Í¤Æ¿ô»þ´ÖÂÚºß¤·¡¢ËüÇî¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò»ë»¡¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç23Æü¤Ë±éÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Î¾À¯ÉÜ¤ÏÅö½é¡¢¥×¥é¥Ü¥¦¥©»á¤ÎË¬Æü¤ò9·î¾å½Ü¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç·ã²½¤·¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¹â³Û¼êÅö¤ò½ä¤ë¹³µÄ¥Ç¥âÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÅýÎÎÉÜ¤ÏËüÇîË¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Ø¤ÎÀÑ¶Ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£