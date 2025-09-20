ÊÆ¹ñÏ¢Âç»È¤Î¿Í»ö¾µÇ§¡¡¥¦¥©¥ë¥ÄÁ°ÂçÅýÎÎÊäº´´±
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¾å±¡ËÜ²ñµÄ¤Ï19Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹ñÏ¢Âç»È¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¥¦¥©¥ë¥ÄÁ°ÂçÅýÎÎÊäº´´±¡Ê51¡Ë¤Î¿Í»ö°Æ¤ò»¿À®Â¿¿ô¤Ç¾µÇ§¤·¤¿¡£APÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ÂçÅýÎÎÊäº´´±¤È¤·¤Æ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡ÊNSC¡Ë¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æµ¼Ô¤ò¾·¤¤¤¿¤Þ¤ÞÌ±´ÖÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤Ç¥¤¥¨¥á¥ó¶õÇúºîÀï¤ò¶¨µÄ¤·¡¢5·î¤Ë»ö¼Â¾å¹¹Å³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¤ÏÍè½µ¡¢Â¿¤¯¤Î¼óÇ¾¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾Á°¤Ç¾µÇ§¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¡£ÌîÅÞÌ±¼çÅÞ¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç¾µÇ§¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¥ë¥Ä»á¤Ï7·î¡¢¼¡´ü¹ñÏ¢Âç»È¤Î»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¸øÄ°²ñ¤Ç¡¢¹ñÏ¢²þ³×¤äÃæ¹ñ¤ÎÍÞ»ß¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£