ËÌ¸ý¿º²Ö¡Ö²ù¤·¤¤¡×Âç¹æµã¡¡¼«¹ñ³«ºÅ¤±¤¬²¡¤·¤Æ³®Àû¤âÍ½ÁªÇÔÂà¡¡£¶·î¤Ë±¦ÉªÉé½ý¡¢¾õÂÖÌá¤»¤º¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÖÎ¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¦½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤ÇÂç²ñ£²Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿ËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê£²£·¡Ë¡á£Ê£Á£Ì¡á¤¬£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£³£¸¤ÎÁ´ÂÎ£±£´°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢£±£²¿Í¤ÇÁè¤¦£²£°Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾åÅÄÉ´Ç«¡Ê¥¼¥ó¥ê¥ó¡Ë¤Ï£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£´£¹¤ÎÆ±£±£³°Ì¡¢ÉðËÜ¼Ó±É¡Ê¥ª¥ê¥³¡Ë¤Ï£µ£µ¥á¡¼¥È¥ë£±£±¤ÎÆ±£³£°°Ì¤ÇÍîÁª¡£ÃË»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ï¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬£±£¹ÉÃ£µ£²¤Ç£´Ï¢ÇÆ¤·¤¿¡£ÃË»Ò£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿¹ÆäÌé¡Ê¥Û¥ó¥À¡Ë¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¡¢Í½Áª¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿ËÌ¸ý¤Ï¡¢£³Åê¤È¤âµÏ¿¤ò¿¤Ð¤»¤º£ÁÁÈ£¸°Ì¡£¼èºàÂÐ±þ»þ¤Ï£ÂÁÈ£±£¸¿Í¤Î»îµ»Á°¤Ç¡¢¾å°Ì£±£²¿Í¤Ë¤è¤ë·è¾¡¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇÔÂà¤ò¸ç¤ê¡Ö¤¿¤Ö¤ó·è¾¡¤Ë¤Ï»Ä¤ì¤Ê¤¤¡£²ù¤·¤¤¡×¤ÈÂç¹æµã¤·¤¿¡£
¡¡£±ÅêÌÜ¤Ï£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£³£±¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¿´¶¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢É½¾ð¤«¤é¤Ï²ù¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡££²ÅêÌÜ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£³£¸¡£°ìÈ¯¤ÇÍ½ÁªÄÌ²á¤¬·è¤Þ¤ë£¶£²¥á¡¼¥È¥ë£µ£°¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀºÇ½ªÅê¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«¼êÁ°¤Î£µ£¸¥á¡¼¥È¥ë£¸£°¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé½ý¤ÇÊø¤ì¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÌá¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££¶·î¤ËÍø¤ÏÓ¤Î±¦Éª¤òÉé½ý¤·¡¢£··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò·ç¾ì¡££²¥«·î¤Û¤É»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£¸·î¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°Âè£±£³Àï¤ÏºÇ²¼°Ì¡£Â³¤¯Æ±¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£·£²¤òµÏ¿¤·¤ÆÉüÄ´µ¤ÇÛ¤òÉº¤ï¤»¤ë¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±Á°¤ËÈô¤Ö¤«¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤º¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÄË¤ß¤³¤½°ú¤¤¤¿¤¬¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ÏÌµ´ÑµÒ¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÂçÉñÂæ¡££²Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤±¤¬¤¬Â³¤¤¤Æ¶ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢À¤³¦Î¦¾å¤¬¤¢¤ë¤«¤éÎý½¬¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î²ñ¾ì¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦Âç²ñ¤Î¼Ú¤ê¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤·¤«ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç·è¾¡¤Ë»Ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯ËÌ¸ý¡£ÍèÇ¯¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢£²£·Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢¤½¤·¤Æ£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î£²Ï¢ÇÆ¤È¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ÎÉñÂæ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄ¹¤¤µÙ¤ß¤ÏÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ÏÉ¬¤ºÀ®Ä¹¤Ø¤ÎÎÈ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡ËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê¤¤¿¤°¤Á¡¦¤Ï¤ë¤«¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£³·î£±£¶Æü¡¢ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô½Ð¿È¡£°°ÀîÅì¹â¤«¤éÆüÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ï£²£±Ç¯ÅìµþÂç²ñ£±£²°Ì¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥êÂç²ñ¤ÏÆüËÜ½÷»Ò¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼ïÌÜ¤Ç½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡Ê£Ä£Ì¡Ë¤Ç£²£²Ç¯¤ËÆüËÜÀª½éÍ¥¾¡¡££²£³Ç¯¤Î£Ä£Ì¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¡¢£²£´Ç¯¤ËÆüËÜÀª½é¤Î£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï£²£²Ç¯¤ËÆüËÜ½÷»ÒÅê¤Æ¤¼ïÌÜ¤Ç½é¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¡¢£²£³Ç¯¤ËÆüËÜ½÷»ÒÎ¦¾å³¦£³¿ÍÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££²£³Ç¯£¹·î¤Ë½Ð¤·¤¿£¶£·¥á¡¼¥È¥ë£³£¸¤ÏÆüËÜµÏ¿¡££±£·£¹¥»¥ó¥Á¡£