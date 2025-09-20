¿¥ÅÄÍµÆó¡Ö¶»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡¡¤ä¤êÅê¤²½÷²¦¡¦ËÌ¸ý¿º²Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¡Ä60¥á¡¼¥È¥ë38¤É¤Þ¤ê¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
µÏ¿¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢Å·¤ò¶Ä¤¤¤ÀËÌ¸ý¿º²Ö(C)Getty Images
¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤Ï¡¢9·î19Æü¤ËÂç²ñ7ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÂç²ñ2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿ËÌ¸ý¿º²Ö¤¬¡¢¾å°Ì12¿Í¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤ì¤º¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡ßÁ°È±¡×¤ÇºÇ¶¯¡ªÀ¤³¦Î¦¾å¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Îº£ÅÄÈþºù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ËÌ¸ý¤ÏÍ½ÁªAÁÈ¤Î1ÈÖ¼ê¤ÇÅÐ¾ì¡£1ÅêÌÜ¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë31¡£²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢Î¾¼ê¤ò¶»¤ËÅö¤Æ¤Æ°Â¤É´¶¤âÉº¤ï¤»¤¿¡£2ÅêÌÜ¤Ï7¥»¥ó¥Á¿¤Ð¤·¤Æ¡¢60¥á¡¼¥È¥ë38¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ª3ÅêÌÜ¤Ï58¥á¡¼¥È¥ë80¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Í½ÁªÄÌ²á¥é¥¤¥ó¤Î¡Ö62¥á¡¼¥È¥ë50°Ê¾å¡×¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢»îµ»¸å¤Ë¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡AÁÈ¤Ç¤Ï8°Ì¡£¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿BÁÈ¤ÇËÌ¸ý¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤ëÁª¼ê¤¬6¿Í¸½¤ì¡¢Í½Áª14°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢9·î20Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌ¸ý¤Ï6·î²¼½Ü¤Ë±¦Éª¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢¡Ö±¦ÉªÆâÂ¦¾åðù±ê¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò·ç¾ì¡£¸Î¾ã¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤À¤Ã¤¿8·î20Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡ÊDL¡ËÂè13Àï¤Ï¡¢50¥á¡¼¥È¥ë93¤È¤¤¤¦ÄãÄ´¤Ê¿ô»ú¤ÇºÇ²¼°Ì10°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±28Æü¤ÎDL¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤âºÇ²¼°Ì6°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢60¥á¡¼¥È¥ë72¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÏ¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ç°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê°ìÊâ¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤ÏËþÂ¤Î¤¤¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½ÁªÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢Âç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¡¦¿¥ÅÄÍµÆó¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é´üÂÔ¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¢¤Î¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ç¥±¥¬¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¶»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤é¤Ï¾ï¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÌ¸ý¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤âÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê°Â¿´´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡£Âç²ñ¤Î´é¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]