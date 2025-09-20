¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÃæÅÄæÆ¤Ï¼éÈ÷¤âÄ¶°ìÎ®¤À¤Ã¤¿¡¡¡ÖÈà¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤ÏËÜÅö¤ËÊá¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¸µÆ±Î½¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àOBÄá²¬¿µÌé»á¤¬¹þ¤á¤ë¸Ø¤ê¤È·É°Õ
¤È¤â¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Äá²¬»á¤ÈÃæÅÄ(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆ¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£9·î19Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£2008Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¤«¤é¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤Î18Ç¯¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¸µÊá¼ê¤ÎÄá²¬¿µÌé»á¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï°úÂà¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁá¤¤¤Ê¤È¡×¤È¸ýÀË¤·¤½¤¦¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥À¥¤¥Ö¤«¤é¤Î½À¤é¤«¤¤Á÷µå¡ªÃæÅÄæÆ¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÃæÅÄ¤ÈÄá²¬»á¤Ï2008¡Á13Ç¯¡¢18¡Á21Ç¯¤È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç·×10Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖæÆ¤È¤Ï²¿É´»î¹ç¤È°ì½ï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤âÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡£¤½¤ÎÃæÅÄ¤È¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤«¤é¤Ï¡ØÂÇµå¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡ØÂÎÄ´¤¬À°¤ï¤Ê¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºò¥ª¥Õ¤Ï»ýÉÂ¤Î¹øÄËÂÐºö¤Ç15¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤òÃÇ¹Ô¡£¤½¤ÎÈ¿Æ°¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2009Ç¯5·î23Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë¡£ÃæÅÄ¤Ï¡Ö7ÈÖ¡¦DH¡×¡¢Äá²¬»á¤Ï¡Ö8ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾Á°¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï2²ó°ì»à°ìÎÝ¤«¤é¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¤Î¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥È¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¤È¤é¤¨¡¢±Ô¤¯»°Í·´Ö¤òÇË¤Ã¤¿¡£¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤¤¤¿Äá²¬»á¤Ï¡Ö½é¥Ò¥Ã¥È¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯Á¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ3Ç¯¸å¤Î2012Ç¯¡£ÃæÅÄ¤ÏÆ²¡¹¤Î¼çÎÏ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÈà¤¬4ÈÖ¤Ë¥É¥ó¤ÈºÂ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¡£À¾Éð¤ÎÌî¾å¡ÊÎ¼Ëá¡Ë¡¢½½µµ¡Ê·õ¡Ë¤«¤é2ËÜ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢5-0¤Ç¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÈÀî¡Ê¸÷É×¡Ë¤¬´°Éõ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÇÍ¥¾¡¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¡¢9·î28Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊÆ±¡Ë¤Ë´°¾¡¤·¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö4¡×¤¬ÅÀÅô¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£¡Ö2012Ç¯¤ÏæÆ¤ËÍ¥¾¡¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ë¤ÏÄÌ»»309ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤½¤¦¤À¤¬¡¢Äá²¬»á¤Î°õ¾Ý¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¡£¡ÖÈà¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼éÈ÷¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ó¤Ê¼éÈ÷¤¬¾å¼ê¤¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Ê¡¢¤Èº£¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ5ÅÙ¤Î¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ï¡¢Æ±¤¸¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2013Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï³°Ìî¼éÈ÷¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢ÃÏ¸ª¤Î¶¯¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎÏ¶¯¤¤Á÷µå¤ò¡¢Êá¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ç²¿ÅÙ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÈà¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÊá¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²¿ÅÙ¤â¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¼é¤Ã¤Æ¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿ÃË¤Î°ú¤ºÝ¡£¤½¤ÎÀ¨¤µ¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¼ä¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¿»þ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÂÇÅÀ²¦¤â³Í¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤Î°úÂà¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¸Ø¤ê¤È·É°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
