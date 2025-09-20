¡ÖìÔÂô¤Ê¥Õ¥ê¡¼Áª¼ê¡×ÉÔ¿¶¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Ì¾Ìç¡¢ÆüËÜ¿ÍDF¤ò¶ÛµÞÊä¶¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¸½ÃÏÊóÆ»¡£Î¨¤¤¤ë¤Î¤Ï³ùÅÄÂçÃÏ¤òÎä¶ø¤·¤¿Ì¾¾¡Ö¼óÇ¾¿Ø¤¬¹¥¤à¿Íºà¤À¡×
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥é¥Ö¤¬ÉÚ°Â·òÍÎ¤Ø¤Î´Ø¿´¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã»þÂå¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Õ¥ê¡¼Êä¶¯¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ÇÌ¾Á°¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØIlPosticipo.it¡Ù¤Ï£¹·î18Æü¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤âÉÚ°Â¤òÁÀ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤¿¡£2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤À¡£¥»¥ê¥¨A³«Ëë¤«¤é£³»î¹ç¤Ç£²ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î£²»î¹ç¤Ç£³¼ºÅÀ¤·¤¿¼éÈ÷¤Î¶¯²½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢²¤½£¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¸¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¼éÈ÷¤ÎÊä¶¯¤¬É¬Í×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÉô¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤¬´ÆÆÄ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¤³¤ÎCB¤¬¼óÅÔ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯½ü³°¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È¡¢ÉÚ°Â¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¤ÏìÔÂô¤Ê¥Õ¥ê¡¼Áª¼ê¤Î¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°ÜÀÒÀè¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤âÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈà¤Ë¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤¬¿¿·õ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Î½èÊ¬¤Ç¥é¥Ä¥£¥ª¤Ï2025Ç¯Ãæ¤ËÊä¶¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥¯¥ª¥«½Ð¿È¤ÎÈà¤Ï¥é¥Ä¥£¥ª¼óÇ¾¿Ø¤¬¹¥¤à¿Íºà¤À¡×
¡¡¤Ò¤¶¤ÎÉé½ý¤«¤é¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢²ÃÆþ¤¬2026Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê²ÄÇ½À¤ÏÁý¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤º¤ÏÉÚ°Â¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼¡Âè¤È¤Ê¤ë¤¬...¡£
¡¡¥é¥Ä¥£¥ª¤Ïº£µ¨¡¢¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥µ¥Ã¥ê´ÆÆÄ¤¬Éüµ¢¤·¤¿¡£³ùÅÄ¤òÎä¶ø¤·¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤ä¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¾¤À¡£¥é¥Ä¥£¥ª¤Ç¤ÏÁ°²ó»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¥»¥ê¥¨A£²°Ì¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÚ°Â¤¬ºÆ¤Ó¼éÈ÷¤Î¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£Â³Êó¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
